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"Мало отличаются". Алтайские медики не видят проблемы в появлении индийского штамма ковида

, ИА "Амител"
Специалисты в крае уверены, что вакцина убережёт и от новых вариантов вируса
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

В Роспотребнадзоре называют единичными случаи заражения британским и индийским штаммами коронавируса, которые фиксируют на Алтае. И пока медики в крае не заметили, чтобы эти виды COVID-19 намного опаснее других. Об этом рассказала начальник отдела эпидемиологического надзора и санитарной охраны алтайского управления Роспотребнадзора Ольга Егорова.

По словам специалиста, ведомство постоянно проводит мониторинг штаммового состава инфекции в Алтайском крае. Но исследования проходят не на месте: данные отправляют на изучение в Иркутский научно-исследовательский противочумный институт Сибири и Дальнего Востока. Согласно данным, на Алтае, помимо прочих, уже "гуляют" британский и индийский штаммы.

"Чтобы определить штамм, в институте проводят углубленный анализ. В Алтайском крае в основном единичные случаи. Больше случаев британского и индийского штамма мы зафиксировали у пожилых жителей края, которые не были привиты. И по своей клинике эти случаи особо ничем не отличаются от остальных", – рассказала Егорова.

А главный алтайский инфекционист Валерий Шевченко уверен, что против новых штаммов вполне эффективны уже зарегистрированные в России и доступные каждому вакцины. Но заметил, что для полноты картины специалистам нужно больше времени на исследования.

"Есть информация и от разработчиков препарата, и в научной литературе. Уже существуют данные, что вакцина работает в отношении индийского и британского штаммов. Вирус изменчив – это дело известное. Но мутация мутации рознь. Одни играют во вред вирусу, другие особо не меняют его свойства, а третьи трансформируют кардинально. Сейчас большинство изменений, которые происходят с ковидом, не касаются формирования иммунного ответа. На сегодня есть уверенность, что только иммунизация позволит более эффективно противостоять и новым вариантам вируса", – объяснил Шевченко.

Напомним, о приходе британского штамма ковида на Алтай Роспотребнадзор сообщал ещё в апреле. А в июне в регионе зафиксировали и первые случаи заражения индийским штаммом, пишут "Вести Алтай". Его называют куда более опасным, чем прежний, уханьский вариант вируса. Например, мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что почти 90% всех новых заболевших в столице заражаются именно индийским штаммом. По словам главы города, чтобы ему противостоять, количество антител в организме "должно быть в два раза выше, чем к уханьскому вирусу".

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Автор:
Александр Соколов Корреспондент 89831004536

Комментарии

21.06.2021 16:30
- гость -

"В Алтайском крае в основном единичные случаи....
...для полноты картины специалистам нужно больше времени на исследования."
все понятно - просто не исследуют)

по себе скажу, хоть и вакцинировался в марте, все равно заболел, хоть и в легкой форме

21.06.2021 17:24
- гость -

И по своей клинике эти случаи особо ничем не отличаются от остальных", – рассказала Егорова.

Ну че тогда кИпишь наводить? Какая разница как называется, если болеешь точно также

21.06.2021 17:35
иван

Алтайский край может закрыться от всех ? Пока не поздно. чтобы инфекция не распространялась. и желательно об этом говорить по телевидению

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