Почти у 90% заражённых в Москве выявили индийский штамм коронавируса

У 89,3% заражённых в Москве выявили индийский штамм коронавируса. Об этом мэр города Сергей Собянин рассказал в эфире Первого канала.
Он отметил, что эта мутация более агрессивная и быстрее распространяется.
"И самое неприятное, что для того чтобы противостоять человеку, его иммунный статус, количество антител, должен быть в два раза выше, чем к уханьскому вирусу", – сказал он.
Ранее сообщалось, что мэр Москвы Сергей Собянин продлил коронавирусные ограничительные меры в столице до 29 июня.
Таким образом, в Москве продлили запрет на работу общепита, баров и клубов с 23:00 до 06:00. Также остаются закрытыми фуд-корты, зоопарки и детские игровые комнаты. Ограничение продлили и на использование беседок, детских, спортивных площадок и прочих объектов городской инфраструктуры, за исключением скамеек.
Комментарии
Пора уже изобретать новую прививку)
У нас Собянин теперь в иммунологи переквалифицировался? Откуда он знает сколько нужно антител к этому штамму?
Колоть теперь будут сразу по две вакцины наверное.
Все больше и больше убеждаюсь что весь этот вирус- просто политика и бизнес.
Индийский или дельта-ковид опасен образованием тромбов и ампутацией конечностей. Остановить полеты в Москву, закрыть Горный Алтай для москвичей.
Индийский или дельта-ковид опасен образованием тромбов и ампутацией конечностей.
Это вам тоже Собянин сказал?
Врачи говорят совершенно по-другому( заразнее, но переносится легче, в основном бессимптомно, в небольших случаях с симптомами ОРВИ)
Чем вас только не запугивают...
И у вирусов есть национальность...
Этот деятель просто смешон.
19.06.2021 14:48
Врачи говорят совершенно по-другому
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В зависимости от мутации коронавируса могут меняться и основным симптомы, заявила замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.
Как передает «РИА Новости», она сказала, что при индийском штамме вируса чаще проявляются боли в животе и суставах, тошнота, потеря аппетита и даже слуха. Со ссылкой на данные индийских врачей Пшеничная добавила, что у пациентов чаще встречаются микротромбозы нижних конечностей (что может привести к развитию гангрены) и диарея, а лихорадка, кашель и потеря обоняния — реже.
18 часов назад, источник: ТАСС
В Роспотребнадзоре сообщили, что индийский штамм коронавируса в России распространяет молодежь
МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Молодежь как самая активная часть населения распространяет индийский штамм коронавируса в России. Об этом заявила журналистам в пятницу заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.«Нам не удалось избежать нового подъема заболеваемости в связи с массовым игнорированием мер профилактики распространения нового коронавируса. Особенно актуально их соблюдение сейчас, когда циркулирует индийский штамм и наиболее активная часть населения — молодежь — его распространяет в своей среде и в других возрастных группах», — сказала она.
Пшеничная подчеркнула, что в последнее время граждане очень расслабились, хотя коллективный иммунитет к коронавирусу еще не достигнут.
По ее словам, многие, особенно молодые люди, переносят инфекцию бессимптомно или в легкой форме. Они продолжают социализироваться, несмотря на респираторные симптомы.
Кроме того, летом из-за сезона массовых отпусков происходит активное перемещение людей.