Почти у 90% заражённых в Москве выявили индийский штамм коронавируса

У 89,3% заражённых в Москве выявили индийский штамм коронавируса. Об этом мэр города Сергей Собянин рассказал в эфире Первого канала.

Он отметил, что эта мутация более агрессивная и быстрее распространяется.

"И самое неприятное, что для того чтобы противостоять человеку, его иммунный статус, количество антител, должен быть в два раза выше, чем к уханьскому вирусу", – сказал он.

Ранее сообщалось, что мэр Москвы Сергей Собянин продлил коронавирусные ограничительные меры в столице до 29 июня.

Таким образом, в Москве продлили запрет на работу общепита, баров и клубов с 23:00 до 06:00. Также остаются закрытыми фуд-корты, зоопарки и детские игровые комнаты. Ограничение продлили и на использование беседок, детских, спортивных площадок и прочих объектов городской инфраструктуры, за исключением скамеек.