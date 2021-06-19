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Новости

Почти у 90% заражённых в Москве выявили индийский штамм коронавируса

, ИА "Амител"
Эта мутация распространяется быстрее
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

У 89,3% заражённых в Москве выявили индийский штамм коронавируса. Об этом мэр города Сергей Собянин рассказал в эфире Первого канала.

Он отметил, что эта мутация более агрессивная и быстрее распространяется.

"И самое неприятное, что для того чтобы противостоять человеку, его иммунный статус, количество антител, должен быть в два раза выше, чем к уханьскому вирусу", – сказал он.

Ранее сообщалось, что мэр Москвы Сергей Собянин продлил коронавирусные ограничительные меры в столице до 29 июня. 

Таким образом, в Москве продлили запрет на работу общепита, баров и клубов с 23:00 до 06:00. Также остаются закрытыми фуд-корты, зоопарки и детские игровые комнаты. Ограничение продлили и на использование беседок, детских, спортивных площадок и прочих объектов городской инфраструктуры, за исключением скамеек.

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

19.06.2021 14:05
- гость -

Пора уже изобретать новую прививку)

19.06.2021 14:13
гость

У нас Собянин теперь в иммунологи переквалифицировался? Откуда он знает сколько нужно антител к этому штамму?
Колоть теперь будут сразу по две вакцины наверное.
Все больше и больше убеждаюсь что весь этот вирус- просто политика и бизнес.

19.06.2021 14:33
- гость -

Индийский или дельта-ковид опасен образованием тромбов и ампутацией конечностей. Остановить полеты в Москву, закрыть Горный Алтай для москвичей.

19.06.2021 14:48
- гость -

Индийский или дельта-ковид опасен образованием тромбов и ампутацией конечностей.

Это вам тоже Собянин сказал?
Врачи говорят совершенно по-другому( заразнее, но переносится легче, в основном бессимптомно, в небольших случаях с симптомами ОРВИ)
Чем вас только не запугивают...

19.06.2021 14:55
- гость -

И у вирусов есть национальность...

19.06.2021 14:56
- гость -

Этот деятель просто смешон.

19.06.2021 15:43
- гость -

19.06.2021 14:48
Врачи говорят совершенно по-другому
-----------
В зависимости от мутации коронавируса могут меняться и основным симптомы, заявила замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.
Как передает «РИА Новости», она сказала, что при индийском штамме вируса чаще проявляются боли в животе и суставах, тошнота, потеря аппетита и даже слуха. Со ссылкой на данные индийских врачей Пшеничная добавила, что у пациентов чаще встречаются микротромбозы нижних конечностей (что может привести к развитию гангрены) и диарея, а лихорадка, кашель и потеря обоняния — реже.

19.06.2021 15:53
- гость -

18 часов назад, источник: ТАСС
В Роспотребнадзоре сообщили, что индийский штамм коронавируса в России распространяет молодежь
МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Молодежь как самая активная часть населения распространяет индийский штамм коронавируса в России. Об этом заявила журналистам в пятницу заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.«Нам не удалось избежать нового подъема заболеваемости в связи с массовым игнорированием мер профилактики распространения нового коронавируса. Особенно актуально их соблюдение сейчас, когда циркулирует индийский штамм и наиболее активная часть населения — молодежь — его распространяет в своей среде и в других возрастных группах», — сказала она.

Пшеничная подчеркнула, что в последнее время граждане очень расслабились, хотя коллективный иммунитет к коронавирусу еще не достигнут.

По ее словам, многие, особенно молодые люди, переносят инфекцию бессимптомно или в легкой форме. Они продолжают социализироваться, несмотря на респираторные симптомы.
Кроме того, летом из-за сезона массовых отпусков происходит активное перемещение людей.

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