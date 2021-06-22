"Митинги будут постоянными". Дольщики ЖК "Парковый" намерены биться за достройку домов

Дольщики жилого комплекса "Парковый", который не могут сдать почти год, провели первый митинг и записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину. Собственники считают, что компания "Барнаулкапстрой" (БКС), которая возводит объект, ничего не предпринимает для завершения проекта. Более того, жители уверены: их обманули, ведь теперь девелопер планирует изменить проект ЖК и убрать подземную парковку. Где в таком случае более 200 семей будут ставить автомобили – большой вопрос.

"Нам важна безопасность"

Жительница Барнаула Ирина Арефьева планировала вместе с семьёй заехать в новую квартиру ЖК "Парковый" осенью прошлого года. Чтобы купить недвижимость, женщина продала "однушку", добавила средства маткапитала и оформила ипотеку. Теперь семья в тупике: они уже год платят и за кредит, и за арендное жильё, но расторгать договор с девелопером боятся.

"Сейчас на эти деньги, которые мы можем вернуть, даже однокомнатную квартиру не купим (в Барнауле за год стоимость квадратного метра квартиры в новостройке выросла с 45 до 60 тыс. рублей, – прим. ред.). Эскроу-счета – это большой шаг вперёд для безопасности дольщиков (ЖК "Парковый" стал первым проектом в Барнауле, который начали возводить по схеме проектного финансирования, и средства покупателей лежат в банке, – прим. ред.). Но нужно возвращать дольщикам не только вложенные средства, но и потери, которые могут быть", – считает Ирина.

Возмущены покупатели и тем, что в их ЖК не будет паркинга на 92 машино-места. Изначально девелопер обещал, что подземную парковку разместят под двором квартала. В этом случае рядом с домами появилась бы большая прогулочная и игровая зоны, а автомобили не мешали бы детям и пешеходам.

Однако теперь БКС намерен организовать стоянку для транспорта на 82 места по периметру квартала, а котлован паркинга засыпать песком. Дольщики считают, что такое решение угрожает их безопасности.

"Сейчас нам предлагают изменить проектную документацию без документов, подтверждающих безопасность этих корректировок. Сейчас хотят убрать основу нашего микрорайона – первый подземный этаж. Как это повлияет на наши дома, квартиры? Нам важна безопасность. Когда дом уйдёт под землю или чья-то машина с детьми, тогда будет поздно. Из совещания в совещание нам обещают предоставить дорожную карту, но за полгода мы так и не увидели никаких документов", – возмущена Ирина Арефьева.

Парковка или квартира

Присутствующий на протестной акции гендиректор БКС Сергея Шумов поспешил успокоить собравшихся: проект ЖК без парковки готов и уже прошёл экспертизу. Это значит, что покупатели могут не опасаться за качество жилья. Вот только на вопрос митингующих, могут ли дольщики посмотреть на этот проект, Шумов ответил отказом: мол, "не положено".

"Барнаулкапстрой" не строит ЖК на улице Парковой на средства дольщиков: все деньги находятся на счетах эскроу. Дом возводят на средства компании и кредитов банка. Собственных денег, чтобы одновременно возводить весь комплекс, не хватает. Поэтому идут переговоры со Сбербанком, чтобы он возобновил финансирование. Однако кредитор считает, что строительство парковки в нынешних условиях, когда металл и другие материалы подорожали в разы, нецелесообразно. Поэтому банк готов финансировать строительство ЖК, но без парковки", – объясняет Шумов.

Он считает, что отказ от строительства парковки – это верное решение. И искренне недоумевает, почему покупатели считают иначе:

"Выбор в этой ситуации небольшой: лучше же достроить жильё. Но у дольщиков почему-то не так. Одинокая многодетная мама, которая хочет въехать в квартиру без ремонта, платит ипотеку, говорит, что ей нужно две парковки. Наверное, я чего-то не понимаю. Конечно, лучше построить всё вместе, но когда стоишь перед выбором, лучше соглашаться на то, что важнее".

Это заявление вызвало бурю возмущений среди собравшихся:

– Какая разница, кто будет покупать парковку!

– Практически у всех есть машины, и куда их ставить? 200 квартир. Давайте заставим машинами весь двор, а детям куда?

– Мы готовы разорвать с вами договоры, но вы возмещайте нам разницу!

Но Сергей Шумов хладнокровно настаивает: если покупатели хотят въехать в квартиры, то должны "попрощаться" с парковкой. 11 дольщикам, которые уже приобрели машино-места в паркинге, вернут все деньги: они лежат на эскроу-счетах.

Митинг – это выход

Кроме исключения парковки из проекта, дольщики недовольны и тем, что строительство домов идёт очень медленно. По словам митингующих, с апреля, когда на объект зашёл новый подрядчик, почти ничего не сделано.

Сергей Шумов напоминает, что у дольщиков в договорах долевого участия указан срок сдачи третьей блок-секции* – "октябрь 2021 года". К этому времени компания и планирует завершить объект. Однако никаких гарантий руководитель "Барнаулкапстроя" давать не стал.

"Мы стараемся, делаем всё, что возможно. Но случится третья волна ковида, ляжет половина "Барнаулкапстроя" с болезнью, и закончилась вся моя гарантия. Надеемся, что дольщики третьей блок-секции получат квартиры к октябрю. Первой-второй – думаю-надеюсь, что тоже в октябре. Сдача четвёртой-пятой блок-секций запланирована на 2022 год", – отмечает Шумов.

*ЖК "Парковый" состоит из пяти блок-секций: фактически это два восьмиэтажных дома по два подъезда и один восьмиэтажный – с одним подъездом. Общее количество квартир – 232. Здания расположены буквой "П" и образуют закрытый двор.

Однако дольщики "думать-надеяться" не хотят. Они готовы бороться за свои квартиры. На митинге они записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину, в котором рассказали о своей беде. Кроме того, в четверг, 24 июня, "парковцы" планируют встретиться с главой Барнаула Вячеславом Франком. Они рассчитывают, что барнаульские власти "надавят" на "Барнаулкапстрой" (который, кстати, и принадлежит администрации Барнаула), и в ЖК сохранят парковку, а строительство домов продолжится более высокими темпами. Иначе обещают вновь выйти на пикет.

"Фактически мы можем быть обманутыми, поэтому мы и выходим на митинг – на объекте никакого движения нет. Нам непонятна позиция "Барнаулкапстроя". Акцию мы устраиваем первый раз, но если движение так и не возобновится, митинги будут постоянными", – подчёркивает дольщик Александр Гринберг.

Что известно о ЖК "Парковый"

Жилой комплекс по адресу ул. Парковая, 71, возводит "Барнаулкапстрой" за счёт проектного финансирования ПАО "Сбербанк", денежные средства участников долевого строительства размещены на эскроу-счетах кредитной организации.

В начале 2021 года строительство на объекте фактически не велось: БКС объяснял это тем, что генподрядчик (компания СК "Стройпанорама") нарушил сроки работ.

В марте "Барнаулкапстрой" расторг договор со "Стройпанорамой", и уже в апреле на объект зашла компания "Адалин-Строй", которая и достраивает жилой комплекс.