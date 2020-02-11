Ударным темпом. В Барнауле строят ЖК, который первым в Сибири перешел на эскроу-счета

13 многоквартирных домов строят в Барнауле, не используя деньги дольщиков. Это особенность проектного финансирования, на которое страна перешла в 2019 году. Один из его главных плюсов – высокие темпы работ. "Барнаулкапстрой" первым за Уралом начал работать по новым правилам еще до реформы. Компания всего за год на 40% построила ЖК "Парковый" из трех домов. Застройщик рассказал amic.ru, почему перешел на проектное финансирование, в чем его плюсы, и когда здесь начнут заселяться жильцы.

Первый за Уралом, второй в России

"Парковый" на Змеиногорском тракте стал первым за Уралом жилым комплексом, который возводят с использованием эскроу-счетов. Проект стал вторым в России, который аккредитовал Сбербанк для работы с эскроу-счетами. На эту систему строительная отрасль перешла 1 июля 2019 года, но "Барнаулкапстрой" сделал это на полгода раньше.

В рамках проектного финансирования покупатели отдают деньги не застройщику, а банку. Он хранит средства дольщиков на эскроу-счетах, а девелоперу выдает кредит на стройку. Только после сдачи дома банк передает деньги покупателей застройщику.

В "Барнаулкапстрое" отмечают, что проектное финансирование позволяет строить ударными темпами, ведь банк дает застройщику сразу всю сумму на возведение объекта, и компания не зависит от продаж. При долевом строительстве дома работы производились на средства от реализации квартир. Не продаются квартиры полгода – работы приостанавливают. В результате страдают покупатели, ведь дома строили 3-4 года, а то и больше.

Новоселье совсем скоро

В "Парковый" жильцы смогут заехать уже в 2020 году. В их пользовании будет собственная газовая котельная, которую "Барнаулкапстрой" уже построил. Позже к ней подключат еще два дома. Они уже готовы на треть, и компания обещает сдать их в начале 2021 года.

"Первую часть жилого комплекса мы введем в эксплуатацию в 2020 году. Уже построена автономная газовая котельная, благодаря которой жильцы смогут экономить на отоплении и горячей воде. Оставшиеся две секции жилого комплекса введем в I-II квартале 2021-го", – рассказал amic.ru руководитель отдела продаж "Барнаулкапстрой" Иван Бардаков.

Сейчас застройщик не только активно возводит жилой комплекс, но и работает со Сбербанком над индивидуальными условиями оформления ипотеки. Это значит, что покупателям будет доступен кредит по сниженной ставке. Какой именно, застройщик пока не говорит. Однако соглашение планируют заключить уже в ближайшее время.

Что еще появится в ЖК?

Жилой комплекс "Парковый" начали строить в конце 2018 года. Он состоит из трех восьмиэтажных домов. В них будет 232 квартиры площадью от 39 до 117 квадратных метров. В спальных комнатах крупногабаритных квартир предусмотрены отдельные гардеробные. Дома возводят из кирпича, лоджии – с витражным остеклением. Запроектирована подземная автостоянка на 95 машино-мест.

Во дворе с беседками и зоной барбекю организована площадка для отдыха детей и взрослых. Для активных видов спорта предусмотрен мини-стадион, а для индивидуальных занятий – уличные тренажеры.

Квартиры в ЖК сдают под отделку, с электрической разводкой, межкомнатными кирпичными перегородками и оштукатуренными стенами.

ООО ОП "Барнаулкапстрой"

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