Вячеслав Франк встретится с дольщиками дома-долгостроя на ул. Парковой

Глава Барнаула Вячеслав Франк встретится с дольщиками ЖК "Парковый", который возводит компания "Барнаулкапстрой", сообщает пресс-служба мэрии. Встреча состоится в четверг, 24 июня, а время и место власти уточнят позже.

18 июня в мэрии прошло заседание межведомственной рабочей группы по вопросам завершения ЖК "Парковый". Дольщикам объекта подробно рассказали о финансовом состоянии "Барнаулкапстроя", о ходе строительства ЖК, а также условиях возобновления Сбербанком проектного финансирования по данному объекту.

"Обещания и договорённости об источниках и средствах погашения образовавшейся задолженности предприятием выполнены. Сейчас важно возобновить кредитное финансирование для завершения строительства объекта в целом. Определён перечень имущества, в отношении которого Сбербанком будет принято решение о возможности использования его в качестве залога", – сообщил замглавы города по градостроительству и земельным отношениям Андрей Фёдоров.

Он также отметил, что "Барнаулкапстрой" продал производственную базу, что и позволило предприятию закрыть один из крупных кредитов.

"Оставшиеся средства будут использованы для поддержания текущей деятельности предприятия, погашения имеющихся обязательств, недопущения возникновения банкротной ситуации в дальнейшем", – отметил Андрей Фёдоров.

Руководитель "Барнаулкапстроя" Сергей Шумов сообщил, что в настоящее время на третьей блок-секции ведутся строительно-монтажные, кровельные, гидроизоляционные, отделочные работы, устройство крылец. На первой блок-секции завершаются кладочные работы, на второй блок-секции проводится монтаж кровли. Возобновлено видеонаблюдение.

По словам руководителя БКС, чтобы ускорить строительство третьей блок-секции, нужно решить вопрос по формату парковки – достраивать подземную или обустраивать наземную.

"Проект с подземной парковкой, который предполагалось реализовать изначально, вследствие удорожания ресурсов, сырья оценивается как убыточный, его реализация значительно усложняет и тормозит процесс достройки жилья", – сказал Сергей Шумов.

Дольщики, присутствовавшие на совещании, попросили сохранить подземный паркинг. Представители "Барнаулкапстроя" и Сбербанка отметили, что это возможно, но только при уменьшении количества машино-мест.

Заместитель руководителя инспекции строительного и жилищного надзора Алтайского края Ольга Дерявская рекомендовала руководству "Барнаулкапстроя" провести общее собрание дольщиков ЖК "Парковый" и обсудить ситуацию с парковкой со всеми участниками долевого строительства. "Со своей стороны, я готова принять в нём участие", – сказала она.

Что известно о ЖК "Парковый"

Напомним, жилой комплекс по адресу ул. Парковая, 71, возводит "Барнаулкапстрой" за счёт проектного финансирования ПАО "Сбербанк", денежные средства участников долевого строительства размещены на эскроу-счетах кредитной организации.

Ранее Сергей Шумов объявил о запуске процедуры одностороннего расторжения договора генподряда с СК "Стройпанорама", задействованного в возведении ЖК "Парковый".

Шумов обвинил строительную компанию в "срыве всех сроков проведения работ". По его словам, "практически решён вопрос с новым подрядчиком, который готов достроить третью блок-секцию". Выбор пал на компанию "Адалин-Строй".