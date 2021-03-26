В Барнауле назвали подрядчика, который достроит ЖК "Парковый"

Достраивать ЖК "Парковый", с завершением строительства которого возникли проблемы, будет компания "Адалин-Строй". Об этом на заседании межведомственной рабочей группы рассказал заместитель главы администрации Барнаула по градостроительству и земельным отношениям Андрей Фёдоров.

"23 марта на третьей блок-секции завершён процесс обмеров объёмов строительных работ, необходимых для завершения строительства 3-й блок-секции, – приводит слова Фёдорова сайт мэрии. – Документы переданы на рассмотрение в СЗ "Адалин-Строй". В начале следующей недели планируется подписание договора с новым подрядчиком, предоставление им графика работ, выход на объект".

Жилой комплекс по адресу ул. Парковая, 71, возводит "Барнаулкапстрой" за счёт проектного финансирования ПАО "Сбербанк", денежные средства участников долевого строительства размещены на эскроу-счетах кредитной организации.

Ранее гендиректор "Барнаулкапстроя" Сергей Шумов объявил о запуске процедуры одностороннего расторжения договора генподряда с СК "Стройпанорама", задействованного в возведении ЖК "Парковый".

Шумов обвинил строительную компанию в "срыве всех сроков проведения работ". По его словам, "практически решён вопрос с новым подрядчиком, который готов достроить третью блок-секцию".

Напомним, что проблемы у "Барнаулкапстроя" начались в 2017 году, когда ему поручили достраивать дома обанкротившегося "Стройгаза".

Весной 2020 года БКС заморозил строительство ЖК "Парковый" (ул. Парковая, 71) и "Клевер-парк" (на ул. Советской Армии, 83 и 83а). А уже в январе компания остановила строительство на всех объектах и распродала перспективные участки.

Дольщики жилого комплекса "Парковый" обратились к губернатору Алтайского края Виктору Томенко с просьбой спасти "Барнаулкапстрой". Дело в том, что дома возводят по проектному финансированию, то есть средства на стройку выделяет банк, а деньги дольщиков лежат на счетах эскроу. Покупатели говорят, что они не хотят стать первыми в России "обманутыми дольщиками по проектному финансированию" и просят губернатора не допустить банкротства компании.

Виктор Томенко взял ситуацию на личный контроль и обратил особое внимание на необходимость предотвратить любые угрозы банкротства "Барнаулкапстроя". Губернатор подчеркнул, что главная задача – это полное исполнение всех обязательств перед дольщиками ЖК "Парковый".