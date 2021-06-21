В Бийске отменили празднование Дня города из-за антиковидных мер

Власти Бийска объявили об отмене торжественных мероприятий, приуроченных ко Дню города и Дню молодёжи на центральной городской площадке – Петровском бульваре. Об этом говорится в посте на странице мэрии в социальной сети "ВКонтакте".

"В связи с ужесточением противоэпидемических мер, связанных с новой коронавирусной инфекцией COVID-19, а также ухудшением обстановки по заболеваемости, празднование Дня города и Дня молодёжи на Петровском бульваре 27 июня 2021 года, к сожалению, отменяется, – отметили в городской администрации. – Мероприятия по учреждениям культуры пройдут согласно планам".

В частности, ограничение касается и фейерверка, который традиционно собирает много желающих насладиться красивым зрелищем.

Напомним, градоначальник Москвы Сергей Собянин продлил нерабочие дни в Москве до 19 июня в связи с неблагоприятной ситуацией с коронавирусом и ввёл дополнительные антиковидные ограничения.

Позднее Собянин объявил о еженедельном розыгрыше пяти автомобилей стоимостью около миллиона рублей среди москвичей – участников вакцинации.

Затем в Москве, Московской области и Кузбассе объявили об обязательной вакцинации 60% работников отдельных отраслей, которые часто контактируют с клиентами.

Так, согласно указанию властей Кемеровской области, первый компонент вакцины необходимо ввести до 17 июля, второй – до 17 августа текущего года.