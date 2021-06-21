Путин потребовал честных выборов в Госдуму

Выборы в Госдуму необходимо провести открыто и честно, чтобы не возникало сомнений в их легитимности. Такое требование озвучил президент Владимир Путин на встрече с депутатами Госдумы VII созыва.

Как отметил президент, важно, чтобы новый состав Госдумы объективно отражал волю жителей страны и их выбор.

"Наша общая задача, в том числе парламентских партий, чтобы выборы проходили чисто и честно, прозрачно и открыто, в строгом соответствии закону", – цитирует РИА Новости слова президента.

Напомним, что выборы в Государственную думу VIII созыва пройдут с 17 по 19 сентября 2021 года. Депутаты Госдумы Владимир Шаманов, Наталья Кувшинова и Иван Белеков возглавили список кандидатов "Единой России" в Госдуму от Алтайского края и Республики Алтай, которые включили в одну территориальную группу.