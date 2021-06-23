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В АлтГТУ создали ассоциацию иностранных студентов

, ИА "Амител"
Планируется, что войти в неё смогут как иностранные студенты, так и выпускники "Политеха"

Объединение будет помогать в решении вопросов, связанных с учёбой, бытом, отдыхом, повышением интеллектуального и культурного уровня, медицинским обслуживанием, правовой и социальной защитой студентов из-за границы. Сейчас в техническом университете обучается около 1000 иностранных студентов из стран СНГ и дальнего зарубежья. За день войти в ассоциацию пожелали около 100 иностранных студентов АлтГТУ.

В университете отметили, что вопросы дружбы народов и выстраивания отношений с иностранными вузами всегда были для АлтГТУ одними из приоритетных направлений деятельности. АлтГТУ сотрудничает более чем с 30 зарубежными вузами, направляя на стажировки и практику за рубеж преподавателей, студентов и аспирантов, реализуя программы двойных дипломов. Созданное объединение поможет укрепить работу по данному направлению.

Начальник управления международного образования и сотрудничества Евгений Проскурин отмечает, что АлтГТУ известен не только в России, но и за рубежом. Об этом свидетельствует ежегодный рост числа иностранных студентов, поступающих в АлтГТУ. 

"Этот факт стал одной из причин создания ассоциации. Она позволит иностранным студентам совместно решать бытовые и учебные вопросы, откроет новые возможности для самореализации. Мы очень надеемся, что наши активные и коммуникативные иностранные студенты со старших курсов будут помогать тем, кто только поступил в АлтГТУ", – отметил Евгений Проскурин.

Он также рассказал, что в университете планируют создать базу выпускников, чтобы они всегда могли поддерживать связь с вузом и друг с другом вне зависимости от той страны, где они находятся.

Первых членов ассоциации поздравили руководитель территориального органа МИД России в Барнауле Лев Еремейкин, начальник отдела международного сотрудничества департамента Администрации Губернатора и Правительства Алтайского края по внешним связям и протоколу Анна Воронкова.

Вступить в ассоциацию могут иностранные студенты других образовательных учреждений Алтайского края.

Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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