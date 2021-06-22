Следственный комитет разыскивает подозреваемого в убийстве пенсионерки в Новоалтайске

Фото: пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю

Следственный комитет просит жителей Алтайского края оказать помощь в установлении личного подозреваемого в убийстве пенсионерки в Новоалтайске. По данным следствия, 1 июня в одном из домов Новоалтайска, было обнаружено тело 65-летней женщины, с признаками насильственной смерти.

"Преступление в отношении пожилой женщины совершено в условиях неочевидности и до настоящего времени остается не раскрытым", – сообщает пресс-служба ведомства.

На вид подозреваемому 20-30 лет, рост 180-190 см, волос темный короткий прямой, лицо худощавое, вытянутое, овальной формы, бледного цвета. Был одет в спортивную кофту темного цвета, брюки спортивные (возможно шорты темного цвета, на правой стороне которых имеется надпись), белую футболку, на ногах кроссовки, на голове носил кепку темного цвета. На спине, либо в руках имел мужскую сумку, либо маленький рюкзак.

Следственные органы обращаются к гражданам с просьбой оказать посильную помощь в установлении личности подозреваемого и его местонахождение. Всем, кому что-либо известно, просьба сообщить по телефонам в городе Барнауле: 8 (385-32) 2-00-50 или 02.

Напомним, что о происшествии стало известно 2 июня. Инцидент произошёл на улице Суворова. В вечернее время трое человек вместе распивали спиртные напитки в одном из частных домов. В ходе застолья между гостем и хозяйкой произошёл конфликт, в результате которого мужчина ударил женщину ножом в шею.

Потерпевшая скончалась на месте, а подозреваемый скрылся, украв её сумку, в которой лежали телефон, деньги и банковские карты.