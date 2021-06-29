"Победа" запускает прямые рейсы из Барнаула в Москву со 2 июля

Авиакомпания "Победа" со 2 июля запустит прямые рейсы из аэропорта Барнаула до Москвы. Бронирование билетов уже доступно через сайт лоукостера.

Стоимость перелета по маршруту "Барнаул – Москва" начинается от 5 тысяч рублей за место в Boeing 737-800. Общее время путешествия составит 4 часа 40 минут – вылет назначен на 05:45, а прибытие в Шереметьево – на 06:25.

Напомним, что крупнейшая в России авиакомпания "Аэрофлот" с июля прекратит полёты в Барнаул. Согласно новой стратегии, "Аэрофлот" передаст свои внутрироссийские направления дочерним компаниям – "России" и "Победе". Ожидается, что до конца 2021 года авиаперевозчик перестанет летать в 26 крупнейших городов страны и сосредоточится на международных направлениях.

Кроме того, "Победа", которая обычно летала только из московского Внуково, начнет доставлять пассажиров и в Шереметьево, которые является базовым аэроузлом для международных авиарейсов – отсюда можно улететь в 90 стран мира.