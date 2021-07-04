Заключительный этап ралли "Шелковый путь" пройдет в Алтайском крае. Об этом сообщил глава регионального Минспорта Александр Перфильев.

"В связи с распространением COVID-19 на территории Монголии и сложной политической обстановкой, руководством ралли "Шёлковый путь " принято решение не пересекать границу государства и изменить маршрут гонки", — написал Перфильев.

Заключительный этап стартует 6 июля. Скоростной участок пройдет по той же трассе: Рассказиха – Акутиха.

Отмечается, что из-за ситуации с коронавирусом, гонка пройдет без зрителей. Награждение победителей состоится в Республике Алтай, также с соблюдением всех противоковидных мер.

Международное ралли "Шелковый путь" — крупнейшее соревнование высшей категории сложности по ралли-рейдам. Первый этап его стартовал 1 июля в Омске.

Среди участников представители более 40 стран, 75 экипажей мотоциклов, квадроциклов, мотовездеходов, внедорожников и грузовиков.

Протяженность маршрута составляет 5200 км. Этот путь участники преодолеют за 14 дней.