Жителей Алтайского края предупредили о надвигающейся новой волне комаров

Новая волна комаров и мошек придет в Алтайский край примерно через две недели, рассказала доктор биологических наук, профессор Людмила Комарова. Об этом пишет "Толк".

По словам специалиста, повышенная влажность воздуха и средняя температура на уровне 18-23 градусов в июне оказалась крайне благоприятными для размножения кровососущих. А жара, которая сейчас установилась в регионе, приведет и к росту количества слепней, которые, в том числе, будут досаждать и жителям городов.

"Это связано с тем, что в регионе сохраняется тенденция к снижению поголовья домашнего скота, поэтому слепни с животных "переключаются" на человека", — объясняет эксперт.

Комарова добавила, что ситуацию осложняет небольшая численность стрекоз в этом году, что, вероятно, связано с сильными ветрами. Таким образом, отмахиваться от кровососущих жители Алтайского края перестанут только не раньше сентября, предостерегает специалист.

Ранее Людмила Комарова в беседе с amiс.ru расказала, есть ли в Алтайском крае комары-"мигранты", которые переносят малярию и другие опасные инфекции.