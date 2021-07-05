Жителей Алтайского края предупредили о надвигающейся новой волне комаров

Новая волна комаров и мошек придет в Алтайский край примерно через две недели, рассказала доктор биологических наук, профессор Людмила Комарова. Об этом пишет "Толк".
По словам специалиста, повышенная влажность воздуха и средняя температура на уровне 18-23 градусов в июне оказалась крайне благоприятными для размножения кровососущих. А жара, которая сейчас установилась в регионе, приведет и к росту количества слепней, которые, в том числе, будут досаждать и жителям городов.
"Это связано с тем, что в регионе сохраняется тенденция к снижению поголовья домашнего скота, поэтому слепни с животных "переключаются" на человека", — объясняет эксперт.
Комарова добавила, что ситуацию осложняет небольшая численность стрекоз в этом году, что, вероятно, связано с сильными ветрами. Таким образом, отмахиваться от кровососущих жители Алтайского края перестанут только не раньше сентября, предостерегает специалист.
Ранее Людмила Комарова в беседе с amiс.ru расказала, есть ли в Алтайском крае комары-"мигранты", которые переносят малярию и другие опасные инфекции.
Комментарии
Их и сегодня много
Скоро стрекозы вылетят и комаров значительно поубавится.
Интересно, с какого момента власть стала считать нормальным проваливать сан.обработку и считать достаточным вот такие вот предупреждения?
5.07.2021 11:33
АБОРИГЕН
Борка,отмахиваться веточками гораздо дешевле для бюджета.
что, вероятно, связано с сильными ветрами.
У нас были сильные ветра? Или это в голове доктора наук ветер?
Каким образом увеличится число слепней? Человек не является участником жизненного цикла слепня, в отличие от коров. И уменьшение поголовья скота должно привести к уменьшению числа слепней.
рожа тожа из рабов, цто попало опять несет.
Сказочница какая-то товарищ доктор)))
Совсем недавно говорили, что волна будет продолжаться до середины июля. Стрекозы проинформировали?
Скоро стрекозы вылетят
Уже!!! Теперь пусть хоть десять волн!)
5.07.2021 12:31
- гость -
Стрекозы на подлёте!
Белая стрекоза любви
Стрекоза в пути!
Белая стрекоза любви
Стрекоза, лети!
Стрекоз огромное количество, уже поджидают когда мошки и комары вылезут....
5.07.2021 12:42
Митенька ржевский
Мои уже всех комаров сожрали и летают злые,голодные!
Стрекоз огромное количество, уже поджидают когда мошки и комары вылезут....
Есть такое, похоже доктор вещает с дистанционки)) где-нибудь на югах засела
До середины июля она нам обещала засилье мошек.
Чего с учеными спорите эксперты диванные? Запасайтесь веточками, а то комар налетит обмахиваться нечем будет.
5.07.2021 13:21
Знаток
Это от доморощенных докторов наук обмахиваться надо.
На стрекоз надейся, а сам не плошай. Каждые 5 лет нашествие комара, в этом году еще не было толком, значит будет. Вспомните 2016 на улицу нос не высунешь было.