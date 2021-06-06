Опасный кровопийца. Биолог рассказал, живут ли в Алтайском крае малярийные комары

С каждым годом в Алтайском крае растёт количество разновидностей комаров, говорят биологи. Причина – постепенное потепление климата. Лето в регионе с каждым годом становится всё жарче, а это благоприятно для мелких кровососущих, которые мигрируют к нам из южных стран. У нас появляются разновидности кровососов из Бразилии, Таиланда, Африки. Учёный-биолог Людмила Комарова рассказала amic.ru, есть ли у нас в крае комары-"мигранты", которые переносят такое опасное заболевание, как малярия и другие инфекции.
Малярия – это паразитарное смертельно опасное заболевание, которое передаётся с укусом комара. По статистике, в мире ежегодно регистрируется около 200 миллионов заболевших малярией – в основном в тропических странах.
Симптомы заболевания: сильная лихорадка, озноб, жар, потливость. Приступы лихорадки повторяются раз в несколько часов или дней. У больного поднимается высокая температура (до 40 градусов), он может бредить, страдать судорогами. После приступов увеличивается печень, селезёнка и поражаются другие внутренние органы (в основном сердечно-сосудистой, мочеполовой и центральной нервной системы).
Инкубационный период малярии после укуса комара составляет от 8 до 25 суток (при трёхдневной малярии может достигать 8-14 месяцев). Болезнь излечима, если вовремя начать терапию.
Да, у нас в регионе есть малярийные комары, говорит биолог Людмила Комарова. Учёные насчитали пять разновидностей.
Болезнь переносят кровососущие с пятнистыми крыльями и длинными ногами. У них необычный способ садиться на человека: они поднимают заднюю часть тела под углом 45 градусов, отмечает эксперт. Но по размерам малярийные комары почти не отличаются от других видов, поэтому отличить такого "кровопийцу" от обычного может только специалист.
"Для них у нас не слишком благоприятные условия. Инфекция не успевает развиваться. Такие крупные комары опасны только в Азии или тропиках. У нас резко континентальный климат, при котором эти болезни не переносятся", – объясняет Людмила Комарова.
В Алтайском крае иногда встречаются комары – переносчики лихорадки Денге, западного Нила, Чикунгунья, Зика. Но биологи говорят, что это единичные случаи и в основном их завозят туристы, которые возвращаются из отпусков. Но в нашем климате такие комары не выживают, поэтому опасаться заражения не стоит.
ВИЧ комары также не передают, подчёркивают ученые.
Людмила Комарова отметила, что у нас на Алтае в принципе нет особо ядовитых насекомых, которые могут нанести человеку ощутимый вред.
А вот для домашних животных комары могут быть опасны. Например, они являются переносчиками паразита дирофилярия, который поражает сердце и другие жизненно важные органы собак, что может привести к летальному исходу. Поэтому владельцам нужно чаще обрабатывать своих питомцев антигистаминными и специальными средствами от кровососущих.
Комментарии
а ковид комары не переносят?случайно. или грипп птичий.козий.коровий.....
6.06.2021 08:42
могиканин
а ковид комары не переносят?случайно. или грипп птичий.козий.коровий.....
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Нет. В крови концентрация этих вирусов низкая, поэтому комар при укусе не получает вирус и не передаёт его дальше.
Особенность таких вирусов (респираторных) в том, что они передаются воздушно-капельным и бытовым путем (через грязные руки). Они "живут" на слизистых. А в крови их крайне мало. Поэтому через кровь не передаются.