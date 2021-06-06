Опасный кровопийца. Биолог рассказал, живут ли в Алтайском крае малярийные комары

Что такое малярия и чем она опасна?

Малярия – это паразитарное смертельно опасное заболевание, которое передаётся с укусом комара. По статистике, в мире ежегодно регистрируется около 200 миллионов заболевших малярией – в основном в тропических странах.

Симптомы заболевания: сильная лихорадка, озноб, жар, потливость. Приступы лихорадки повторяются раз в несколько часов или дней. У больного поднимается высокая температура (до 40 градусов), он может бредить, страдать судорогами. После приступов увеличивается печень, селезёнка и поражаются другие внутренние органы (в основном сердечно-сосудистой, мочеполовой и центральной нервной системы).



Инкубационный период малярии после укуса комара составляет от 8 до 25 суток (при трёхдневной малярии может достигать 8-14 месяцев). Болезнь излечима, если вовремя начать терапию.