Иномарка перевернулась на крышу в Барнауле

В Барнауле водитель автомобиля Hyndai Creta не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства.

Авария произошла ранним утром 6 июля в районе пересечения проспекта Комсомольского и улицы Кирова.

На место происшествия прибыли медики и полицейские. Это видно на фотографии, опубликованной в сообществе "Инцидент Барнаул" в соцсети "ВКонтакте".

В отделении пропаганды БДД городской Госавтоинспекции подтвердили amic.ru факт ДТП, уточнив, что никто не пострадал.