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Спасатели не могут добраться до места крушения Ан-26 на Камчатке

, ИА "Амител"
Проведению поисков тел погибших мешают погодные условия
Фото: Telegram-канал LifeShot

Фото: Telegram-канал LifeShot

Спасатели не смогли добраться к месту крушения Ан-26 на Камчатке в Тигильском районе. Группе пришлось изменить маршрут из-за погодных условий, сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС по Камчатскому краю.

"С наступлением светлого времени суток принято решение продвигаться к месту происшествия другим маршрутом. Из-за сильного тумана на сопке возможности добраться через лес нет", – заявили в ведомстве.

Спасатели отмечают, что ночтью из-за плохой видимости и сложного маршрута движение было приостановлено. Спасатели выехали к подножью сопки на квадроциклах и далее намереваются передвигаться пешком по прибрежной полосе.

Напомним, что 6 июля воздушное судно летело из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана, а в 15:00 по местному времени перестало выходить на связь, находясь в 10 км от аэропорта. Во время полета экипаж не сообщал о проблемах на борту.

Обломки самолета обнаружили на расстоянии 3,8 км от аэропорта. По предварительным данным, при крушении никто не выжил. Всего на борту находилось 28 человек, из которых один – ребенок, а еще шесть – члены экипажа.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

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