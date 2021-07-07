Спасатели не могут добраться до места крушения Ан-26 на Камчатке

Спасатели не смогли добраться к месту крушения Ан-26 на Камчатке в Тигильском районе. Группе пришлось изменить маршрут из-за погодных условий, сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС по Камчатскому краю.

"С наступлением светлого времени суток принято решение продвигаться к месту происшествия другим маршрутом. Из-за сильного тумана на сопке возможности добраться через лес нет", – заявили в ведомстве.

Спасатели отмечают, что ночтью из-за плохой видимости и сложного маршрута движение было приостановлено. Спасатели выехали к подножью сопки на квадроциклах и далее намереваются передвигаться пешком по прибрежной полосе.

Напомним, что 6 июля воздушное судно летело из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана, а в 15:00 по местному времени перестало выходить на связь, находясь в 10 км от аэропорта. Во время полета экипаж не сообщал о проблемах на борту.

Обломки самолета обнаружили на расстоянии 3,8 км от аэропорта. По предварительным данным, при крушении никто не выжил. Всего на борту находилось 28 человек, из которых один – ребенок, а еще шесть – члены экипажа.