Следком заинтересовался несанкционированным детским лагерем в Алтайском крае

Следователи начали доследственную проверку по факту нарушения оказания услуг в несанкционированном детском лагере в Солонешенском районе. Ранее сотрудники МЧС выявили, что на территории оздоровительного учреждения в окрестностях села Сибирячиха есть ряд нарушений пожарной безопасности, а сам лагерь находится вблизи горной реки.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР, по Алтайскому краю, следователям предстоит дать юридическую оценку руководству детского оздоровительного лагеря на предмет надлежащего оказания услуг по летнему отдыху несовершеннолетних. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, что о существовании несанкционированного лагеря возле села Сибирячиха вблизи реки Ануй стало известно 6 июля. На момент прибытия инспекторов там отдыхало около 80 несовершеннолетних.

Во время проверки сотрудники МЧС выявили четыре серьезных нарушения: место отдыха не проверяли на предмет готовности к эксплуатации, деревянные домики не были оборудованы пожарной сигнализацией, средств пожаротушения оказалось недостаточно, а персонал не обучали правилам пожарной безопасности. Кроме того, дополнительную опасность для детей создает нахождение учреждения рядом с рекой.