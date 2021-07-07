24 школы ухода за пожилыми создадут на Алтае до 2025 года

В Алтайском крае к 2025 году на базе 24 центров соцобслуживания создадут школы ухода за пожилыми людьми. Там научат родственников ухаживать за престарелыми и организовывать для них жилое пространство, а также будут выдавать средства реабилитации и обучать ими пользоваться. Об этом сообщила министр соцзащиты региона Наталья Оськина, ее слова приводит пресс-служба ведомства.

"Сейчас такие школы работают в двух городах и трех районах края. В 2021 году запланировано открытие школ на базе еще шести комплексных центров социального обслуживания в Барнауле, Павловском, Тальменском, Троицком, Топчихинском районах", — отметила глава ведомства.

Наталья Оськина добавила, что такие школы создаются в рамках нацпроекта "Демография". В этом году на его реализацию, в том числе на открытие школ ухода, выделят 67,8 млн рублей. Всего в рамках проекта до 2024 года Алтайский край получит 800 млн рублей.

Министр рассказала, что услуги школ ухода очень востребованы. В 2020 году ими воспользовались около тысячи человек. Число участников групп пришлось сократить из-за эпидситуации.

В ведомстве отметили, что всего в крае проживает 622 тысячи пожилых людей. Их доля ежегодно растет и на сегодня составляет 28% от общей численности населения.