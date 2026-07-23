У одного склада пострадала кровля, у второго — фасад

23 июля 2026, 14:40, ИА Амител

Беспилотник, БПЛА, дрон / Изображение сгенерировано ИИ Nano Banana 2 / amic.ru

В Воронежской области ночью произошла атака беспилотников ВСУ на склады крупного маркетплейса, сообщил губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале. Название компании он не уточнил, но отметил, что два склада получили повреждения: на одном пострадала кровля, на другом — фасад.

В тот же вечер над Воронежем и близлежащими территориями силы противовоздушной обороны сбили 36 украинских беспилотников.

«В результате падения БПЛА в пригороде Воронежа возник пожар в частном доме, в котором, к большому сожалению, погиб трехлетний мальчик. Его родители получили ранения разной степени тяжести. От себя лично и от правительства региона выражаю им и их родным глубокие соболезнования. Готовы оказать всю необходимую помощь», — сказал Гусев.

Также в девяти частных домах были выбиты стекла, повреждены крыши и хозяйственные постройки. В пяти жилых зданиях пострадали 15 квартир, около десяти автомобилей получили повреждения от осколков.

Губернатор призвал жителей области проявлять бдительность, поскольку угроза атак беспилотников сохраняется на всей территории региона.

Напомним, ночью 22 июля дроны атаковали логистические центры Wildberries в Краснодаре и Невинномысске. Основательница компании Татьяна Ким подтвердила наличие пострадавших и сообщила, что совместно со службами ведется работа по ликвидации последствий. Она также поблагодарила сотрудников за оперативные действия по эвакуации.