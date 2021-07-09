В Барнауле скончался руководитель "Алтайстройзаказчика" Валентин Бобылев

5 июля ушел из жизни директор АКГУП "Алтайстройзаказчик" Валентин Бобылев, сообщает коллектив предприятия. Представители строительной области региона называют Бобылева настоящим профессионалом своего дела, грамотным руководителем и достойным и интеллигентнейшим человеком. Сотрудники организации выражают глубочайшие соболезнования родным и близким умершего.

"Добрый, талантливый,отзывчивый человек и руководитель. Все мы, кто хоть однажды с ним имел удовольствие работать на этом предприятии, выражаем искренние соболезнование родным и близким", — отзывается о своем руководителе коллектив АКГУП "Алтайстройзаказчика".

Родился Бобылев 20 мая 1957 года. На "Алтайстройзаказчике" он отработал больше 15 лет. В 2005 Бобылев пришел на предприятие заместителем начальника, а в 2016 году и сам его возглавил.

Под руководством специалиста в крае построили важнейшие медицинские и культурные объекты: Молодежный театр Алтая, Драмтеатр, перинатальный центр "ДАР", алтайский центр травматологии и ортопедии, культурно-деловой центр "Пушкинский", туберкулезный диспансер, краевая детская туберкулезная больница и многие другие.

Валентину Валентиновичу было 64 года. Прощание с ним состоится сегодня, 9 июля в 12.00 по адресу ул. Чернышевского, 288.