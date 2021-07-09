Ставки по ипотеке в Республике Алтай оказались одними из самых высоких в России

Ипотечные ставки в Республике Алтай оказались почти самыми высокими в России. Об этом сообщили в Центробанке.

Самыми дорогими ипотечные займы оказались в Чечне, Ингушетии и Республике Алтай. Средняя ставка в этих регионах превысила восемь процентов. Такой же показатель фиксировали весной минувшего года.

В Алтайском крае эта ставка немного ниже — примерно 7,5 процентов.

Ранее сообщалось, что в России рассчитали доступность жилья в регионах по итогам первого квартала 2021 года. Алтайский край занял 78-е место в России и последнее в Сибири. Отметим, что за год показатель ухудшился. Если в 2020 году алтайской семье с ребенком на покупку жилья требовалось копить сбережения минимум 12,4 года, то в 2021 уже 13,5 лет. Средняя стоимость квартиры площадью 60 кв. м. составила в регионе 3,4 млн рублей.