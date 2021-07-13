Здание с бассейном на крыше могут построить в Барнауле

В строящемся микрорайоне Барнаула может появиться здание с несколькими бассейнами. Оно расположится на улице Солнечная Поляна, сообщает "Толк".

Проект разработал барнаульский архитектор Алексей Квасов. Его идея предполагает трехуровневый объект, на крыше которого расположатся открытый бассейн, а также место для лежаков.

Проектная площадь здания превышает 5 тыс. кв. м, наполняемость комплекса составляет порядка 300 человек одновременно. Рядом со строением предполагается парковка на 60 автомобилей.

Автор опасается, что его изначальную идею могут сильно упростить. Пока Алексей не знает, что именно может измениться в начальном проекте.