Град размером с куриное яйцо прошел в алтайском селе

Крупный град прошел в селе Степное Роднинского района. Как сообщают очевидцы, крупная туча двинулась в сторону Барнаула.

Согласно фотографиям, которые опубликовали в канале "В КУРСЕ 22", размер льдинок достигает куриного яйца. Информации о вреде, которые принесла стихия, нет, однако вполне вероятно, что вскоре осадки выпадут и в краевой столице.

Напомним, что в июне сильный град прошел в Новоалтайске. Тогда размер льдинок достигал примерно грецкого ореха. При этом тогда тучи также ушли в сторону Барнаула.