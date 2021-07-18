В ГИБДД рассказали подробности лобового ДТП с автобусом в Барнауле

Фото: vk.com/barneos22

Водитель автомобиля Toyota Caldina пострадал в результате столкновения с автобусом Mercedes маршрута № 20 в барнаульском посёлке Новосиликатном. Об этом рассказали в пресс-службе отделения БДД городской Госавтоинспекции.

Фотографии с места аварии, которая произошла утром 17 июля, опубликовали в сообществе Barnaul 22 в социальной сети "ВКонтакте".

По предварительной информации правоохранителей, виновником аварии стал 45-летний водитель легковушки – он выехал на встречную полосу. Его госпитализировали в городскую больницу № 1.

В автобусе находились 15 пассажиров. За медицинской помощью никто из них не обратился, заверили в ГИБДД.