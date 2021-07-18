В ГИБДД рассказали подробности лобового ДТП с автобусом в Барнауле

Фото: vk.com/barneos22
Водитель автомобиля Toyota Caldina пострадал в результате столкновения с автобусом Mercedes маршрута № 20 в барнаульском посёлке Новосиликатном. Об этом рассказали в пресс-службе отделения БДД городской Госавтоинспекции.
Фотографии с места аварии, которая произошла утром 17 июля, опубликовали в сообществе Barnaul 22 в социальной сети "ВКонтакте".
По предварительной информации правоохранителей, виновником аварии стал 45-летний водитель легковушки – он выехал на встречную полосу. Его госпитализировали в городскую больницу № 1.
В автобусе находились 15 пассажиров. За медицинской помощью никто из них не обратился, заверили в ГИБДД.
Комментарии
Ну и как можно было АВТОБУС не увидеть???
Пассажиры автобуса физически не "отблагодарили" водителя легковушки? Каждый по разу ткнул бы его фейсом об автобус!
Очередной "опаздун".
18.07.2021 11:50
- гость -
Очередной "опаздун". Точно!!!
А ещё такие есть - " я не лох, тащиться со всеми"
водителям каждые 3 месяцы 2 недели санаторий нужен.