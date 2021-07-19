Томенко поручил решить проблему с записью барнаульцев в первый класс

Министр образования и науки Алтайского края Максим Костенко 19 июля доложил губернатору о проблеме с записью детей в первые классы школ в густонаселённых микрорайонах Индустриального района. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

В частности, не хватило мест в общеобразовательных учреждениях № 133, 136 и 137, а также в школе № 98 в пригородном посёлке Власиха.

По словам Костенко, 390 маленьких барнаульцев не смогли записаться в школы, за которыми они закреплены по месту жительства.

"Сегодня есть укомплектованность школ в соответствии с законодательными требованиями по приёму детей во внеочередном, первоочередном, приоритетном порядке, приёму младших братьев и сестёр, и только потом принимают тех, кто закреплён по месту прописки, – пояснил Костенко. – Поэтому детям, которые не могут пойти в школу во дворе своего дома, предложено пойти в другие школы".

По словам главы Минобрнауки, из указанного числа 340 детей уже получили места в других школах. Кроме того, для детей из Власихи организуют подвоз в школу № 50, в которую часть из них записали. Другим будущим первоклассникам из пригорода нужно будет добираться до школы № 118.

Виктор Томенко подчеркнул, что необходимо обеспечить нужное количество мест в школах и обеспечить детям оптимальное размещение.

"Все ребятишки в Барнауле должны пойти в первый класс, пойти в оптимально размещённые школы. Прислушаться надо к родителям там, где они говорят, что первокласснику нужно две дороги переходить или что-то такое, – уточнил глава региона. – Посмотреть, как это всё должно работать и успокоить эту ситуацию – задачу такую ставлю! Это, конечно, работа городских властей, но под вашим присмотром и общим руководством".

Ранее жители нескольких микрорайонов Барнаула рассказали о том, что не могут устроить детей в школы рядом с домом. Так, жительница квартала "Дружный" подала заявление о зачислении ребёнка в первый класс школы № 133 на портале госуслуг. В начале июля ей пришёл отказ. Причина отказа заключается в том, что школа переполнена.