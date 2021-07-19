Томенко поручил решить проблему с записью барнаульцев в первый класс

Министр образования и науки Алтайского края Максим Костенко 19 июля доложил губернатору о проблеме с записью детей в первые классы школ в густонаселённых микрорайонах Индустриального района. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
В частности, не хватило мест в общеобразовательных учреждениях № 133, 136 и 137, а также в школе № 98 в пригородном посёлке Власиха.
По словам Костенко, 390 маленьких барнаульцев не смогли записаться в школы, за которыми они закреплены по месту жительства.
"Сегодня есть укомплектованность школ в соответствии с законодательными требованиями по приёму детей во внеочередном, первоочередном, приоритетном порядке, приёму младших братьев и сестёр, и только потом принимают тех, кто закреплён по месту прописки, – пояснил Костенко. – Поэтому детям, которые не могут пойти в школу во дворе своего дома, предложено пойти в другие школы".
По словам главы Минобрнауки, из указанного числа 340 детей уже получили места в других школах. Кроме того, для детей из Власихи организуют подвоз в школу № 50, в которую часть из них записали. Другим будущим первоклассникам из пригорода нужно будет добираться до школы № 118.
Виктор Томенко подчеркнул, что необходимо обеспечить нужное количество мест в школах и обеспечить детям оптимальное размещение.
"Все ребятишки в Барнауле должны пойти в первый класс, пойти в оптимально размещённые школы. Прислушаться надо к родителям там, где они говорят, что первокласснику нужно две дороги переходить или что-то такое, – уточнил глава региона. – Посмотреть, как это всё должно работать и успокоить эту ситуацию – задачу такую ставлю! Это, конечно, работа городских властей, но под вашим присмотром и общим руководством".
Ранее жители нескольких микрорайонов Барнаула рассказали о том, что не могут устроить детей в школы рядом с домом. Так, жительница квартала "Дружный" подала заявление о зачислении ребёнка в первый класс школы № 133 на портале госуслуг. В начале июля ей пришёл отказ. Причина отказа заключается в том, что школа переполнена.
Комментарии
Странно, а губернатор Гилеву не поручил школы новые построить? строительный бизнес разрушили, подрядчики отказались от всех проектов, что власть дальше делать будет, как защитит своих строителей? воздух сотрясать каждый может, дела где?
ребенка из Спутника записали в школу 114. Родителям увольняться?
Нет, не увольняться. Сменить место жительства
Прежде чем квартиру покупать нужно инфраструкруру изучить есть ли сад/школа. Если нет когда планируется построить или вообще не планируется, а только жилые комплексы да магазины пивные на первых этажах будут.
И при этом рядом с Лазурным согласовали постройку дополнительного Жилищного комплекса без школ и садов. Господа единоросы мы искренне ненавидим вас.
Проблема в том,что новые школы не строят, а новые многоэтажки приписывают к уже существующим школам. Многочисленные льготники(типо военные и т д) идут в первую очередь, вот и получается , что простым смертным с одним ребенком по прописке не попасть...
Я хачу кваартиркуу за 1 лям и не думать где маае дииитя будет учиться.... Ребята, вангую что волновцы, что в районе новой ленты через 6 лет будут орать снесите дачи - стройте школу. Поставили микрорайон в зону разгрузки ашага и ленты 😱
Район густонаселенный, ясно-понятно, что если вышел балкон, а школы не видать - значит школы рядом нет.
Меня всегда умиляет эта ситуация: Сверху дать указание: Разберитесь!
А то что реально школа не резиновая 🤔 на строительство новых домов разрешение даём, а потом: Ой, а у людей, оказывается, дети есть!!!! Только места под сад и школу нет(((
Одно хорошо, рождаемость низкая. может мест и хватит вскоре.
Очень много льготников. С дет.садами та же история. Мы покупали квартиру, где рядом ТРИ детских сада было. Записывались в садик, как только родился ребенок. Когда пришли за направлением в садик, оказалось, что мест хватило только льготным категориям. Дальше кто как выкручивался, через связи, за деньги и т.д.