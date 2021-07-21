"Росводоканал Барнаул" напомнил, когда нужно передавать показания счётчика

"Росводоканал Барнаул" обращает внимание клиентов, что корректность начислений в квитанциях зависит от своевременной передачи показаний индивидуальных приборов учёта.

Показания необходимо передавать с 20 по 25 число каждого месяца. При соблюдении этого условия абоненту начисляют сумму только за потреблённый ресурс. Если данные счётчиков не переданы в водоканал, то в течение трёх месяцев расчёт будет производиться по среднему значению, а далее – по нормативу.

Передать показания приборов учёта абоненты водоканала могут:

в личном кабинете системы "Город";

по номеру 99-50-55;

по номеру кол-центра 50-01-01;

на сайте водоканала;

через SMS-сообщение на номер 8-903-767-2230;

с помощью мобильного приложения "РВК.Услуги".

ООО "Барнаульский водоканал"

Адрес: г. Барнаул, пр. Калинина, 116

Телефон: 8 (3852) 500-101

E-mail: office_brn@rosvodokanal.ru

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