"Росводоканал Барнаул" напомнил, когда нужно передавать показания счётчика

"Росводоканал Барнаул" обращает внимание клиентов, что корректность начислений в квитанциях зависит от своевременной передачи показаний индивидуальных приборов учёта.
Показания необходимо передавать с 20 по 25 число каждого месяца. При соблюдении этого условия абоненту начисляют сумму только за потреблённый ресурс. Если данные счётчиков не переданы в водоканал, то в течение трёх месяцев расчёт будет производиться по среднему значению, а далее – по нормативу.
Передать показания приборов учёта абоненты водоканала могут:
- в личном кабинете системы "Город";
- по номеру 99-50-55;
- по номеру кол-центра 50-01-01;
- на сайте водоканала;
- через SMS-сообщение на номер 8-903-767-2230;
- с помощью мобильного приложения "РВК.Услуги".
ООО "Барнаульский водоканал"
Адрес: г. Барнаул, пр. Калинина, 116
Телефон: 8 (3852) 500-101
E-mail: office_brn@rosvodokanal.ru
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Комментарии
А если все уехали в Турцию?
А там так и написано:"Сайт временно закрыт,все уехали в Турцию".