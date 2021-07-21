Алтайский моторный завод продали за 150 миллионов рублей

Алтайский моторный завод продали московскому ООО "Актив". Об этом сообщает "Коммерсант".
Изначально за имущество предприятия просили 435,2 млн рублей, но в итоге оно было продано за 150 миллионов.
"На торги было подано несколько заявок. Кроме "Актива" на имущество претендовали ещё четверо физлиц, в том числе алтайский предприниматель Антон Переверзев", – отмечает издание.
"Актив" почти на 100% принадлежит холдинговой компании "КТЗ", которая на 99% принадлежит кипрской компании "Промтрактор холдингз лимитед".
Напомним, что предприниматель Антон Переверзев выкупил здание ДК Моторостроителей за 50,3 миллиона рублей.
Комментарии
И хорошо.
Под тц?
Судя по названию это фирма одноднёвка..
Что хорошего гость?
Кучно при Вите продажи идут
21.07.2021 22:19
Пионер
Продажа - это московские вливания. Пример - шинный, который сейчас выпускает шины, которые больше ни делают нигде в России под современнные трактора.
И налоги теперь шинный завод платит в Москву по месту регистрации собственника. А Барнаулу - шиш.
22.07.2021 09:23
Злая гостья
И налоги теперь шинный завод платит в Москву по месту регистрации собственника. А Барнаулу - шиш.
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Барнаулу не шиш, Барнаулу- рабочие места.
22.07.2021 13:17 о господи, сколько там этих мест? Как же в этой стране любят сами создавать проблемы, а потом героически их расхлебывать, раньше было 20 тысяч, сейчас не больше 300, точно встали с колен!!111
меньше рабочих мест - следствие более эффективного производства, в т.ч. меньше людей травится всякой гадостью на этих рабочих местах
поэтому, чем меньше рабочих мест на шинном заводе, тем лучше