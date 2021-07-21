Алтайский моторный завод продали за 150 миллионов рублей

Алтайский моторный завод продали московскому ООО "Актив". Об этом сообщает "Коммерсант".

Изначально за имущество предприятия просили 435,2 млн рублей, но в итоге оно было продано за 150 миллионов.

"На торги было подано несколько заявок. Кроме "Актива" на имущество претендовали ещё четверо физлиц, в том числе алтайский предприниматель Антон Переверзев", – отмечает издание.

"Актив" почти на 100% принадлежит холдинговой компании "КТЗ", которая на 99% принадлежит кипрской компании "Промтрактор холдингз лимитед".

Напомним, что предприниматель Антон Переверзев выкупил здание ДК Моторостроителей за 50,3 миллиона рублей.