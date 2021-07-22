Пешеход попал под колёса УАЗа в Горном Алтае

В Республике Алтай пешеход попал под колеса автомобиля, сообщили в МВД по региону.

Авария случилась 20 июля около 15:00 в селе Майма. "На 457-м километре автодороги Р-256 "Чуйский тракт" 47-летний местный житель, управляя автомобилем "УАЗ-Патриот", допустил наезд на пешехода – 54-летнего жителя села Соузга", – говорится в сообщении.

Предварительно установлено, что сельчанин вышел на проезжую часть перед близко движущимся автомобилем. В результате он получил травмы, его госпитализировали. Водитель при этом был трезв. Полицейские выясняют все обстоятельства ДТП.

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