Горящая ворона стала причиной лесного пожара в Алтайском крае

Ворона стала причиной лесного пожара в Ракитовском лесничестве в Алтайском крае. Инцидент произошёл в начале июля, однако о нём стало известно только сейчас.
Как рассказали "КП" в пресс-службе регионального Минприроды, сигнал о дыме в районе Озерно-Кузнецовского участка лесничества поступил на пульт дежурного. На место выехали пожарные, которые быстро ликвидировали возгорание. Когда полицейские вместе с дознавателем пытались выяснить причину пожара, специалисты наткнулись на необычную картину. Под опорой линии электропередачи они нашли разбитый изолятор и обугленные останки вороны.
Специалисты установили, что птица привела к замыканию между проводом и опорой, а после того как загорелась – упала на траву и подожгла её.
Как отметили в ведомстве, всего с начала пожароопасного сезона на территории Ракитовского лесничества ликвидировано 13 возгораний на общей площади более 12 га. Самой распространённой причиной стали грозовые разряды.
Комментарии
Сказка.
я думал, там такая конструкция, что даже большая птица не замкнет, либо вообще туда не сядет
Ну блин ! А я\ прочитал- говорящая ворона ...
Вот это вороны в Ракитовском лесничестве)))))))))))))))))))))))))))))))))
Терракт
Ворона зажгла не по-детски.
В принципе могло быть и это. Но мне кажется, что более вероятна друга версия. Кто-то решил пострелять из ружья для баловства и выбрал ворону в качестве мишени. А та сидела на изоляторе. Ворону в итоге подстрелил, но и изолятор разбил. Искры устроили пожар, а ворона сгорела уже в нем.
Надо вороний трупик вскрывать))))
22.07.2021 19:37
знакомый
Ну блин ! А я\ прочитал- говорящая ворона ...
я тоже так прочла