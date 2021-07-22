Горящая ворона стала причиной лесного пожара в Алтайском крае

Ворона стала причиной лесного пожара в Ракитовском лесничестве в Алтайском крае. Инцидент произошёл в начале июля, однако о нём стало известно только сейчас.

Как рассказали "КП" в пресс-службе регионального Минприроды, сигнал о дыме в районе Озерно-Кузнецовского участка лесничества поступил на пульт дежурного. На место выехали пожарные, которые быстро ликвидировали возгорание. Когда полицейские вместе с дознавателем пытались выяснить причину пожара, специалисты наткнулись на необычную картину. Под опорой линии электропередачи они нашли разбитый изолятор и обугленные останки вороны.

Специалисты установили, что птица привела к замыканию между проводом и опорой, а после того как загорелась – упала на траву и подожгла её.

Как отметили в ведомстве, всего с начала пожароопасного сезона на территории Ракитовского лесничества ликвидировано 13 возгораний на общей площади более 12 га. Самой распространённой причиной стали грозовые разряды.