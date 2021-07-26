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Томенко поручил увеличить производство кислорода в Алтайском крае

, ИА "Амител"
Во время пандемии потребность в продукте выросла в пять раз
Виктор Томенко / Фото: из архива amic.ru

Виктор Томенко / Фото: из архива amic.ru

Глава Алтайского края Виктор Томенко поручил Министерству промышленности и энергетики региона изучить вопрос о создании дополнительных мощностей по производству порядка 20 тонн медицинского кислорода в сутки. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

В частности, требуется проработать вопрос о господдержке на создание нового производства, отметил губернатор.

Потребность в кислороде во время пандемии выросла в пять раз, свидетельствуют данные регионального Министерства здравоохранения. Если ранее нужно было 10 тонн в сутки, то теперь 50 тонн. При этом в регионе производят только 5-7 тонн. Остальное приходится закупать в Омской, Кемеровской, Новосибирской и Томской областях, а также в Казахстане.

Напомним, 18 июля Министерство здравоохранения Алтайского края опровергло слухи о том, что из-за дефицита кислорода он имеется только в отделениях реанимации, из-за чего особенно страдают больные коронавирусом.

В Минздраве также отметили, что на территории региона открыли собственные производственные мощности. Всё это в комплексе позволяет поставлять в больницы ежедневно по 39 тонн кислорода для пациентов с коронавирусом и вирусной пневмонией и при необходимости объёмы поставок можно будет нарастить, заверили в ведомстве.

По данным оперштаба на 26 июля, Минздравом края развёрнуто 4670 коек, к кислороду имеют подключение 3486 из них, с ИВЛ – 328.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

27.07.2021 01:04
- гость -

Томенко поручил увеличить заработную плату в Алтайском крае в 10 раз. Слабо?

27.07.2021 10:10
- гость -

а кто ЭТО, не видно его и неслышно !!!

27.07.2021 10:59
- гость -

кислорода не хватает и соседние регионы под разными предлогами не хотят делиться.
Неужели это явилось неожиданностью для властей? любой недалекий человек мог бы спрогнозировать такой дефицит при таком росте тяжелобольных. Но нашей власти легче сделать вид , что они героически борятся с трудностями, чем это предупредить.
Везде ложь!

27.07.2021 11:43
- гость -

В Алтайском крае не производят кислород.

27.07.2021 11:47
- гость -

27.07.2021 11:43
- гость -
Чуть чуть на Алтай коксе.

27.07.2021 11:49
- гость -

"Глава Алтайского края Виктор Томенко поручил Министерству промышленности и энергетики региона изучить вопрос о создании дополнительных мощностей по производству порядка 20 тонн медицинского кислорода в сутки."


Поручение на изучение!

27.07.2021 11:50
- гость -

"поручил Министерству промышленности и энергетики региона изучить вопрос о создании дополнительных мощностей по производству порядка 20 тонн медицинского кислорода в сутки."


Поручение на изучение!

27.07.2021 12:05
- гость -

27.07.2021 11:43
- гость -
Чуть чуть на Алтай коксе.

Это не считается... не тот масштаб.)))

27.07.2021 12:08
- гость -

Деревьям что ли приказал?

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