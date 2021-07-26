Томенко поручил увеличить производство кислорода в Алтайском крае

Глава Алтайского края Виктор Томенко поручил Министерству промышленности и энергетики региона изучить вопрос о создании дополнительных мощностей по производству порядка 20 тонн медицинского кислорода в сутки. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

В частности, требуется проработать вопрос о господдержке на создание нового производства, отметил губернатор.

Потребность в кислороде во время пандемии выросла в пять раз, свидетельствуют данные регионального Министерства здравоохранения. Если ранее нужно было 10 тонн в сутки, то теперь 50 тонн. При этом в регионе производят только 5-7 тонн. Остальное приходится закупать в Омской, Кемеровской, Новосибирской и Томской областях, а также в Казахстане.

Напомним, 18 июля Министерство здравоохранения Алтайского края опровергло слухи о том, что из-за дефицита кислорода он имеется только в отделениях реанимации, из-за чего особенно страдают больные коронавирусом.

В Минздраве также отметили, что на территории региона открыли собственные производственные мощности. Всё это в комплексе позволяет поставлять в больницы ежедневно по 39 тонн кислорода для пациентов с коронавирусом и вирусной пневмонией и при необходимости объёмы поставок можно будет нарастить, заверили в ведомстве.

По данным оперштаба на 26 июля, Минздравом края развёрнуто 4670 коек, к кислороду имеют подключение 3486 из них, с ИВЛ – 328.