В Барнауле ищут тараканов для необычной фотосессии

Автор одного из Telegram-каналов ищет в Барнауле особого таракана или мухоловку для необычной фотосессии. Соответствующее объявление он опубликовал на сайте "Авито".

"Такая живность частенько водится в жилых помещениях, но в интернете подходящих предложений не нашёл, поэтому стал искать самостоятельно. Прошу предоставить мне несколько "экземпляров", если у вас есть такая возможность", – сказано в объявлении.

В тексте также отмечается, что будет плюсом, если таракан будет из Барнаула. При этом сам фотограф находится в Москве, и просит выслать насекомых почтой или службой доставки.

Заплатить за такую живность автор готов 5 тысяч рублей. В качестве бонуса он обещает оставить в своём канале ссылку на хозяина насекомого.