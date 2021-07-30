Волонтёры России проходят стажировку в Алтайском крае

Фото: Галина Юмашева

Волонтёры и добровольцы из различных регионов России проходят обучающую стажировку в Алтайском крае. Федеральное мероприятие проводят на территории региона во второй раз. Чтобы поделиться опытом с волонтёрами из самых разных уголков Российской Федерации, Алтайский центр развития добровольчества победил в конкурсе на право проведения стажировки.

В регион 26 июля прибыли лидеры в сфере волонтёрства из Краснодарского, Приморского, Ставропольского и Хабаровского краёв, Амурской, Волгоградской, Вологодской, Воронежской, Ивановской, Псковской и Тульской областей, Татарстана, Удмуртии, Якутии и Москвы.

В Барнауле, Бийске, Алейске, Новоалтайске и Алтайском районе стажёры знакомятся с лучшими добровольческими практиками и программами, изучают нормативно-правовую базу добровольческой деятельности, работают совместно с региональными НКО, посещают экскурсионные программы, встречаются с органами исполнительной власти края, обмениваются опытом с организаторами стажировки.

Так, накануне в Алейске волонтёры познакомились с уникальным проектом Алтайского края "Победа в каждом из нас", получившим в этом году награду федеральной дирекции Года памяти и славы, и его координатором Екатериной Банных. Кстати, она двоюродная правнучка того самого Алёши, памятник которому установлен в болгарском городе Пловдиве. А вернее, его прототипу – герою Алексею Ивановичу Скурлатову.

В рамках регионального клуба #МыВместе участники мероприятия поговорили об экологической обстановке в Алейске и разобрали методы работы волонтёров-экологов, а затем поучаствовали в "Олимпийском уроке" и "Зарядке с чемпионом" под руководством депутата АКЗС и 13-ти кратной чемпионки мира среди слабовидящих спортсменов Татьяны Ильюченко.

Очень трогательным моментом стал просмотр фильма "Победа в каждом из нас", который занял первое место на международном кинофестивале ZILANT-2021 в номинации "Лучший документальный патриотический фильм".

Почти часовая кинолента рассказывает о вечных ценностях, о любви к Родине, к жизни, о связи поколений, об увековечивании памяти, о борьбе с фальсификацией исторических фактов времён Великой отечественной войны.

В фильме ветераны Алтайского края Надежда Мордовцева, Пётр Щербаков, Матрёна Андрейченко, Лев Малиновский и Захар Масленников рассказывали о своих фронтовых судьбах, о том, что им пришлось пережить в годы войны. Одна из сюжетных линий киноленты – история Алексея Скурлатова.

Киноленту подготовил проект "Победа в каждом из нас" и окружной координационный центр СФО по подготовке волонтёров к 75-летию Победы.

Стажёры признавались, что не могли сдержать слёз во время просмотра фильма, вспоминали своих дедушек и бабушек, выражали желание больше погрузиться в истории своих семей, благодарили координаторов проекта "Победа в каждом из нас" за их неравнодушие и душевный подход к сохранению исторической памяти.

Мероприятие продолжается. Волонтёры России будут изучать лучшие добровольческие практики в Алтайском крае до 2 августа.