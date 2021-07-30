Волонтёры России проходят стажировку в Алтайском крае

Фото: Галина Юмашева
Волонтёры и добровольцы из различных регионов России проходят обучающую стажировку в Алтайском крае. Федеральное мероприятие проводят на территории региона во второй раз. Чтобы поделиться опытом с волонтёрами из самых разных уголков Российской Федерации, Алтайский центр развития добровольчества победил в конкурсе на право проведения стажировки.
В регион 26 июля прибыли лидеры в сфере волонтёрства из Краснодарского, Приморского, Ставропольского и Хабаровского краёв, Амурской, Волгоградской, Вологодской, Воронежской, Ивановской, Псковской и Тульской областей, Татарстана, Удмуртии, Якутии и Москвы.
В Барнауле, Бийске, Алейске, Новоалтайске и Алтайском районе стажёры знакомятся с лучшими добровольческими практиками и программами, изучают нормативно-правовую базу добровольческой деятельности, работают совместно с региональными НКО, посещают экскурсионные программы, встречаются с органами исполнительной власти края, обмениваются опытом с организаторами стажировки.
Так, накануне в Алейске волонтёры познакомились с уникальным проектом Алтайского края "Победа в каждом из нас", получившим в этом году награду федеральной дирекции Года памяти и славы, и его координатором Екатериной Банных. Кстати, она двоюродная правнучка того самого Алёши, памятник которому установлен в болгарском городе Пловдиве. А вернее, его прототипу – герою Алексею Ивановичу Скурлатову.
В рамках регионального клуба #МыВместе участники мероприятия поговорили об экологической обстановке в Алейске и разобрали методы работы волонтёров-экологов, а затем поучаствовали в "Олимпийском уроке" и "Зарядке с чемпионом" под руководством депутата АКЗС и 13-ти кратной чемпионки мира среди слабовидящих спортсменов Татьяны Ильюченко.
Очень трогательным моментом стал просмотр фильма "Победа в каждом из нас", который занял первое место на международном кинофестивале ZILANT-2021 в номинации "Лучший документальный патриотический фильм".
Почти часовая кинолента рассказывает о вечных ценностях, о любви к Родине, к жизни, о связи поколений, об увековечивании памяти, о борьбе с фальсификацией исторических фактов времён Великой отечественной войны.
В фильме ветераны Алтайского края Надежда Мордовцева, Пётр Щербаков, Матрёна Андрейченко, Лев Малиновский и Захар Масленников рассказывали о своих фронтовых судьбах, о том, что им пришлось пережить в годы войны. Одна из сюжетных линий киноленты – история Алексея Скурлатова.
Киноленту подготовил проект "Победа в каждом из нас" и окружной координационный центр СФО по подготовке волонтёров к 75-летию Победы.
Стажёры признавались, что не могли сдержать слёз во время просмотра фильма, вспоминали своих дедушек и бабушек, выражали желание больше погрузиться в истории своих семей, благодарили координаторов проекта "Победа в каждом из нас" за их неравнодушие и душевный подход к сохранению исторической памяти.
Мероприятие продолжается. Волонтёры России будут изучать лучшие добровольческие практики в Алтайском крае до 2 августа.
Комментарии
Я вчера это говорил, повторю и сегодня: когда я слышу слово активист или волонтёр, у меня рука тянется дать в морду. Смысл этих слов настолько исказился в нынешнее время.
Судя по заголовку, Алтайский край и не Россия вовсе. Написали бы волонтеры со всей России
Привет от ветеранов комсомольцев!Молодцы,ребята,так держать!
Детский сад. Приехали взрослые люди со всей России кормушки фанерные делать для птичек. Даже не смешно.
Если учитывать тот факт, что у нас самые низкие З/п, то да, к нам на стажировку надо присылать Волонтеров, где как ни у нас такому научат.
как платят - так и работают...