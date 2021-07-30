Водитель BMW сбил мотоциклиста в Барнауле и скрылся с места ДТП

Сотрудники ГИБДД Барнаула разыскивают водителя серебристого BMW X3, который протаранил мотоцикл Honda CBR и скрылся с места ДТП.

Авария произошла в ночь на пятницу, 30 июля, около 03:35 на проспекте Красноармейском рядом с домом № 46. Личность водителя неизвестна.

В результате столкновения пострадал 28-летний мотоциклист. Его госпитализировали в больницу.

Всех, кто располагает какой-либо информацией по этому ДТП, просят сообщить по телефонам ГИБДД: (3852) 393-605, 393-540 или 8-983-606-39-39.