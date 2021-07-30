Водитель BMW сбил мотоциклиста в Барнауле и скрылся с места ДТП

Сотрудники ГИБДД Барнаула разыскивают водителя серебристого BMW X3, который протаранил мотоцикл Honda CBR и скрылся с места ДТП.
Авария произошла в ночь на пятницу, 30 июля, около 03:35 на проспекте Красноармейском рядом с домом № 46. Личность водителя неизвестна.
В результате столкновения пострадал 28-летний мотоциклист. Его госпитализировали в больницу.
Всех, кто располагает какой-либо информацией по этому ДТП, просят сообщить по телефонам ГИБДД: (3852) 393-605, 393-540 или 8-983-606-39-39.
Комментарии
Ни этот ли терпила по ночам спать не давал населению, своим пердячим мозготрясом ???
теперь ночами будет тише.
ночами нормальные люди спят
купил БМВ -надо ставить на учет.
За полдня можно уже подходящие под описание БМВ проверить + камеры на Красноармейке
БМВ это диагноз.
Нашли друг друга. Ночью сейчас нормальному человеку вообще страшно ездить по Барнаулу - мажоры на моциках и "заряженных" тачках постоянно устраивают гонки.
Теперь будет чуть тише на Красноармейском.
в городе везде камеры. как будто не знают номер машины. но судя по тексту, ищут именно водителя, а не автомобиль