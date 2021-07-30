В Бийске мужчина с молчаливого одобрения жильцов срезал лавочку у дома

Жители Бийска неожиданно поддержали мужчину, который срезал лавочку возле многоэтажки. Как сообщает "Бийский рабочий", процесс проходил на глазах у жильцов дома и не встретил активного сопротивления.

Многие бийчане признались, что понимают, чем руководствовался местный житель. По их словам, зачастую возле таких лавочек в позднее время собирается молодёжь, которая мусорит и шумит.

"Заречье. У нас такая же история: сидят допоздна на лавочках, пьют пиво, громко разговаривают, смеются. Летом – просто ад по ночам!" – рассказал один из жителей наукограда.

В то же самое время не все одобрили столь радикальное решение проблемы. В качестве альтернативы предлагали вызывать полицию либо устроить шумящей молодёжи "мужской разговор".

Вместе с тем многие согласились, что для всех будет лучше, если лавочки всё-таки будут устанавливать не под окнами домов, а на некотором расстоянии. Тогда и посидеть будет где, и спать никто мешать не будет.