В Бийске мужчина с молчаливого одобрения жильцов срезал лавочку у дома

Жители Бийска неожиданно поддержали мужчину, который срезал лавочку возле многоэтажки. Как сообщает "Бийский рабочий", процесс проходил на глазах у жильцов дома и не встретил активного сопротивления.
Многие бийчане признались, что понимают, чем руководствовался местный житель. По их словам, зачастую возле таких лавочек в позднее время собирается молодёжь, которая мусорит и шумит.
"Заречье. У нас такая же история: сидят допоздна на лавочках, пьют пиво, громко разговаривают, смеются. Летом – просто ад по ночам!" – рассказал один из жителей наукограда.
В то же самое время не все одобрили столь радикальное решение проблемы. В качестве альтернативы предлагали вызывать полицию либо устроить шумящей молодёжи "мужской разговор".
Вместе с тем многие согласились, что для всех будет лучше, если лавочки всё-таки будут устанавливать не под окнами домов, а на некотором расстоянии. Тогда и посидеть будет где, и спать никто мешать не будет.
Комментарии
по этой же причине снес лавочку во дворе - ночная алкота не дает спать честным труженникам
Когда государство бесполезное, а власть ничего не делает, то за дело берётся народ. Мусарни много, когда надо митинги разогнать, а порядок в городе навести не могут. Алкашня облюбовала все лавочки, детские площадки, беседки, а мусорне и дела до этого нет.
Точно, у нас у подъезда именно по этой причине тоже лавку убрали.
У нас тоже во дворе из лучших побуждений поставили стол и лавочки к нему. Думали, будут бабушки сидеть, мамы с детьми. Ага, вся алкашня к нам стекалась к вечеру и до утра вопили, дрались, музыку врубали. Утром на работу идешь, алкашня по кустам расползлась, а под столом, лавками бутылки и прочий мусор.
В конце-концов срезали этот стол и лавочки.
Как закончилось советское время так и стали убирать лавочки во дворах. Раньше у каждого подъезда стояли по две лавочки, сегодня ни одной.
Раньше у каждого подъезда стояли по две лавочки
не ври! у моего (второго) подъезда не было лавочки ни одной. у первого и третьего подъездов было по одной.