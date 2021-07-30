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В Рубцовске начали модернизировать малые котельные

, ИА "Амител"
Главные цели проекта – снижение вредных выбросов и увеличение эффективности работы теплоисточников

Рубцовское подразделение СГК приступило к реализации программы по модернизации малых котельных, которая рассчитана на три года. За это время на семи котельных заменят существующие неэффективные водогрейные угольные котлы на новые автоматизированные. В 2021 году модернизация затронет две котельные – № 5 и 8.

Главные цели проекта – снижение вредных выбросов и увеличение эффективности работы теплоисточников. Для этого в рамках проекта по реконструкции малых котельных планируется заменить котлы на автоматизированные угольные котлы типа "Прометей – автомат". Старое оборудование имеет:

  • невысокий коэффициент полезного действия – 70–80%;
  • высокий уровень уноса золы в дымовых газах;
  • низкий уровень автоматизации, требующий круглосуточного присутствия эксплуатационного персонала.

Три этапа реконструкции

В 2021 году СГК проведёт работы на котельных № 5 и 8, в 2022 году – № 3 и 9, в 2023 году – № 2, 11 и 13. Общая стоимость проекта 46,3 млн рублей без НДС.

По данным на 29 июля, на котельных № 5 и 8 специалисты выполняют строительно-монтажные работы. Так как данные объекты работают только на отопление и не подают горячую воду, на комфорте жителей ремонт не отразится. Завершить все работы планируется в октябре 2021 года.

Котельная № 5

Теплоисточник находится по адресу переулок Фруктовый, 6, и имеет два действующих котла 1994 года установки мощностью 0,435 Гкал/ч каждый. Также есть третий котёл, который не подлежит ремонту и выведен из эксплуатации. Котельная обеспечивает теплом шесть многоквартирных домов и здание детского приюта.

В 2021 году вместо старых здесь специалисты подрядной организации установят три новых автоматических котла "Прометей – автомат" общей тепловой мощностью 1,035 Гкал/ч.

Кроме того, будет смонтирована насосная группа, запорная и регулирующая арматура с автоматическим управлением давления и расхода сетевой воды. Новое оборудование будет оснащено приборами учёта и контроля, чтобы все процессы можно было отслеживать на диспетчерском пункте и вести архив данных.

Котельная № 8

Сейчас существующая установленная мощность котельной по адресу улица Путевая, 15, составляет 0,568 Гкал/ч. Здесь есть два котла возрастом 26 лет. Единственный потребитель отопления на сегодняшний день – детский сад № 24 "Солнышко".

В проект реконструкции этого теплоисточника входит установка новых котлов такого же типа "Прометей – автомат", одного мощностью 0,26 Гкал/ч, второго – 0,16 Гкал/ч, взамен существующих старых.

Нагрузка на котельную увеличится в результате подключения новых потребителей: одного трёхэтажного многоквартирного и одного частного дома. Котельная начнёт работать не только на выработку тепла, но и горячей воды. В связи с этим будут смонтированы схемы горячего водоснабжения и умягчения сырой исходной воды для обеспечения ресурсом потребителей. И так же, как и на котельной № 5, будут установлены насосная группа, новые задвижки и вентили, автоматические приборы учёта.

Аналогичным образом в 2019 году СГК реконструировала котельную № 7, которая показала высокую эффективность и надёжность на протяжении двух отопительных сезонов. Поэтому данный опыт было решено перенести и на другие объекты компании в городе.

Какой экологический эффект даст реконструкция?

У котлов "Прометей – автомат" все процессы автоматизированы. После установки новых котлов увеличится коэффициент полезного действия (КПД) до 90%, а значит, уменьшится расход угля на выработку 1 Гкал тепловой энергии. В конечном итоге будет уменьшено и количество золошлаковых отходов (ЗШО), в том числе в выбросах в атмосферу.

За счёт более эффективного топочного режима, благодаря автоматической подаче угля напрямую из встроенного в котёл бункера сырого угля, а также индивидуальным для каждого котла дымососам с автоматическим управлением производительностью и дымовой трубой, достигается значительное снижение вредных выбросов в атмосферу. В первую очередь это коснётся оксида углерода (СО) и уноса золы в дымовых газах.

Ориентировочно снижение выбросов золы произойдет в 5-6 раз от существующих параметров. В новом режиме работы 95% ЗШО остаются в золошлаковом сборнике топочной камеры и затем утилизируются в отвалы.

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