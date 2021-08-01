С органом и колокольной: католический костёл в Барнауле отреставрируют за 70 миллионов

Здание костёла Римско-католической церкви в самом центре Барнаула (проспект Ленина, 44), где много лет располагалась аптека, планируют отреставрировать. На восстановление объекта руководство церкви планирует выделить, только на первом этапе, около 70 миллионов рублей. Работы могут продлиться около пяти лет. Об этом amic.ru рассказал заместитель директора компании "Стройпоток" Алексей Самохин, которая в качестве подрядчика будет ремонтировать костёл.

Сейчас проектно-сметную документацию реставрации объекта разрабатывает архитектурная мастерская "Классика" Александра Деринга. Когда начнутся работы – пока неизвестно. По словам Алексея Самохина, после реновации костёла там появится красивая колокольная. Внутри здания поставят большой электрический орган. Проект реконструкции здания бывшей аптеки настолько сложный, что работы могут занять не меньше пяти лет.

"Это уникальный для Барнаула проект. Над ним работают специалисты со всей России. Здание уже проверили на сейсмичность. Выяснилось, что фундамент целый, но стены придётся разобрать, чтобы потом, по сути, возвести из кирпичей здание заново. Работы много: полностью сломаны замки и другие элементы костела",– пояснил Алексей Самохин.

Руководитель архитектурной мастерской "Классика" Александр Деринг подтвердил amic.ru, что занимается реставрацией здания. Однако в настоящее время идут согласования проекта с руководством Римско-католической церкви и в него могут внести коррективы. Как только будет утверждена окончательная смета работ – он пообещал предоставить эскизы проекта.

Ещё в конце марта 2017 года градостроительный совет Барнаула одобрил идею восстановления и реставрации католического костёла на проспекте Ленина, 44. В здании до 2015 года располагалась муниципальная аптека. Потом его по решению суда передали католической церкви.

Строительство костёла было завершено в 1913 году на средства католической общины Барнаула. Здание являлось единственным в городе образцом неоготического стиля. Церковь просуществовала до 29 декабря 1931 года и была закрыта в связи с начавшимися репрессиями. В 1936 году здание костёла было перестроено и переоборудовано под аптеку. Также много лет здесь располагался Совет муниципальных образований Алтайского края.