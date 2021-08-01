С органом и колокольной: католический костёл в Барнауле отреставрируют за 70 миллионов

Здание костёла Римско-католической церкви в самом центре Барнаула (проспект Ленина, 44), где много лет располагалась аптека, планируют отреставрировать. На восстановление объекта руководство церкви планирует выделить, только на первом этапе, около 70 миллионов рублей. Работы могут продлиться около пяти лет. Об этом amic.ru рассказал заместитель директора компании "Стройпоток" Алексей Самохин, которая в качестве подрядчика будет ремонтировать костёл.
Сейчас проектно-сметную документацию реставрации объекта разрабатывает архитектурная мастерская "Классика" Александра Деринга. Когда начнутся работы – пока неизвестно. По словам Алексея Самохина, после реновации костёла там появится красивая колокольная. Внутри здания поставят большой электрический орган. Проект реконструкции здания бывшей аптеки настолько сложный, что работы могут занять не меньше пяти лет.
"Это уникальный для Барнаула проект. Над ним работают специалисты со всей России. Здание уже проверили на сейсмичность. Выяснилось, что фундамент целый, но стены придётся разобрать, чтобы потом, по сути, возвести из кирпичей здание заново. Работы много: полностью сломаны замки и другие элементы костела",– пояснил Алексей Самохин.
Руководитель архитектурной мастерской "Классика" Александр Деринг подтвердил amic.ru, что занимается реставрацией здания. Однако в настоящее время идут согласования проекта с руководством Римско-католической церкви и в него могут внести коррективы. Как только будет утверждена окончательная смета работ – он пообещал предоставить эскизы проекта.
Ещё в конце марта 2017 года градостроительный совет Барнаула одобрил идею восстановления и реставрации католического костёла на проспекте Ленина, 44. В здании до 2015 года располагалась муниципальная аптека. Потом его по решению суда передали католической церкви.
Строительство костёла было завершено в 1913 году на средства католической общины Барнаула. Здание являлось единственным в городе образцом неоготического стиля. Церковь просуществовала до 29 декабря 1931 года и была закрыта в связи с начавшимися репрессиями. В 1936 году здание костёла было перестроено и переоборудовано под аптеку. Также много лет здесь располагался Совет муниципальных образований Алтайского края.
Комментарии
Обалдеть!
За 70 миллионов можно построить жилой дом с 70-ю квартирами!
С редкого похмелья буду туда приходить,орган слушать.Поди пустят крещённого православного.
08:55
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В 70 квартир вселятся не только все барнаульские католики,но и барнаульские гугеноты.
Обалдеть!
За 70 миллионов можно построить жилой дом с 70-ю квартирами!
Как же далеки вы от стройки и здравого смысла
Как же далеки вы от стройки и здравого смысла
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Смысл только в одном - в миллионных откатах чиновникам и в головокружительном обогащении строителей.
"но стены придётся разобрать, чтобы потом, по сути, возвести из кирпичей здание заново"
Получается ценность только в местонахождении? А не лучше ли было возвести абсолютно новый костёл на новом фундаменте на новом месте, а это здание подремонтировать и оставить за медицинскими организациями?
Да это обошлось бы и дешевле, ведь миновали бы стадию сноса!
На месте локомтива тоже обещали восстановленное здание и на месте первомайского.
Видели эти восстановленные здания?
Вово.
Так и тут буде .
Построят опять металлическую абразину, скажут, ну вот так деринг видит это , деринг вообще уже бы свалил куда, надоел, со своими провальными убогими проектами.
Его посадить надо давно за уродование города
Смысл только в одном - в миллионных откатах чиновникам и в головокружительном обогащении строителей
Попка-дурак? За другими повторяешь, в чем сам не одупляешь?
Это из бюджета?
нормально так
На мои деньги какую то хрень будут строить
А 70 млн это половина детского сада!!!!
Гатилов школу, кстати, не хочет остроить на первомайском? Натыкали коробок, а нде дети жильцов учится будут? Школы и так переполнены, будети как на ускова?
Администрация болько бабалосы собрали и сидят
Получается ценность только в местонахождении?
Прикинь, Витюнюшка, местонахождение много значит. В каком инкубаторе таких взращивают-то?
Кафе рядом с политехом снесли, сецчас чепапало стоит , деревья вырубили, у меня есть фото с этого места, 95 года, город утопает в зелени, а сецчас франк добился выжженой части ленина проспекта, нет ни тени, ни уюта, ни свежести.
Не город , а сарай
Там от дунькиной рощи ни одного дерева нет
Все покосили
Зачем 6а 2 кв м часовня и костел?
Попы попами будут толкаться?
Попка-дурак? За другими повторяешь, в чем сам не одупляешь?
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Как вас корёжит-то, однако, от известной всем правды.
Очень рады мы за Самохина, только кинут его чиновники, как кинули многих и всея
Храму не место на центральной улице города рядом с университетом.
1.08.2021 10:16
- гость -
Наоборот. Студенты будут заходить помолиться, чтобы достался счастливый билет — и сразу идти на экзамен
Откаты - 50%, Накрутка - 100%.
Отсюда реальная стоимость - 15 миллионов.
Храму не место на центральной улице города рядом с университетом
И часовню Татьяны снести? Барашка очередная
Откаты - 50%, Накрутка - 100%.
Отсюда реальная стоимость - 15 миллионов.
Ты ремонт в квартире давно делал? ток работа в санузле плитку положить около сотки стоит не у рукопопых. Барашка очередная
На мои деньги какую то хрень будут строить
А 70 млн это половина детского сада!!!!
Как безработный много ли ты платишь? Новость мозгов прочитать не хватило? Руководство церкви бабос начисляет - откуда у них твои копейки? Барашка очередная.
Теперь понятно. почему город называю Баранаул? Вот из-за таких ..шников, которые как свинка в апельсине, но свое имхо вставить надо.
Студенты будут заходить помолиться, чтобы достался счастливый билет — и сразу идти на экзамен
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Идти на экзамен,прихватив флакончик со святой водой.Ибо ещё Серафим Саровский говорил:"Святой водой и молитвой можно добиться гораздо большего,чем одной только молитвой"
За свои деньги иностранные попы пусть что хотят делают.
Ты ремонт в квартире давно делал? ток работа в санузле плитку положить около сотки стоит не у рукопопых. Барашка очередная
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А инженеры с высшим образованием массово охранниками работают за 15 тыс. Причём вчёрную. Другой работы нет вообще! Все заводы успешно убиты.
Таков капитализм со всеми его миазмами, что не оставляет стране ни единого шанса.
Во многих странах существует тн церковный налог. Верующие заявляют какую они конфессию поддерживают и у них автоматически удерживаются средства из их доходов, пенсий итп ... для финансирования соответствующей конфессии. Как то несправедливо брать из общака, получается субъективное распределение средств. Да и атеисты не должны оплачивать дела верующих ...
А инженеры с высшим образованием массово охранниками работают за 15 тыс. Причём вчёрную. Другой работы нет вообще! Все заводы успешно убиты.
Таков капитализм со всеми его миазмами, что не оставляет стране ни единого шанса.
Значит инженеры эти - г..но. Хороший инженер сейчас на вес золота. Ну а когда охранник в душе получает зачем-то диплом инженера - только посочувствовать остается
1.08.2021 11:24
- гость -, вы инженерам с высшим образованием предлагаете костёл строить? Лучше, чем плитку класть? Или вообще зачем здесь это?
вы инженерам с высшим образованием предлагаете костёл строить?
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У нас церквей всех типов и конфессий - выше крыыши.
А ничего своего из электроники и техники уже нет вообще.
Скатились из сверхдержавы в колониальную страну третьего мира с сырьевой экономикой.
Хороший инженер сейчас на вес золота.
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Чтобы стать хорошим инженером нужна постоянная практика. При убитых заводах получить её вообще негде.
Чтобы стать хорошим инженером нужна постоянная практика. При убитых заводах получить её вообще негде.
Поэтому, минимум 207 вакансий есть по Барнаулу, а есть еще удаленная работа, которую многие практикуют. Но ты найдешь 100500 причин остаться охранником
А ничего своего из электроники и техники уже нет вообще.
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скажите, а когда у нас страна была впереди всех по электронике? В каком периоде современной истории? Даже во времена Союза, когда заводы работали на всю и ИТР был трудоустроен "по самое не хочу", что-то прорывов в электронике не наблюдалось? Были единичные предприятия, так они и сейчас есть. Плюс, просто сравните качество сборки, например, автомобилей наше, где трудятся наши люди и ИТР, и качество сборки европейское, не говорю, про Японию. Про электронику вообще молчу.
Тут вопрос не в трудоустройстве ради трудоустройства, а в технологиях, в ноу-хау и желании вкладывать деньги, а бизнес этого делать не готов, ибо даже минимальную долю рынка отбить не получится.
1.08.2021 11:05
- гость -
и еще много
Верный пёс режима. Всё-то у него хорошо.
Читать противно.
1.08.2021 11:35
- гость -
Значит инженеры эти - г..но. Хороший инженер сейчас на вес золота. Ну а когда охранник в душе получает зачем-то диплом инженера - только посочувствовать остается
Сейчас-то будут ого-го, в костеле научат, да и РПЦ рядом
Да уж.В области построения церквей мы впереди планеты всей...
а есть еще удаленная работа, которую многие практикуют.
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Это извращение "цифровизации", когда компьютеризация привела к массовому росту бюрократизма. Удалёнщики массово штампуют отчётность, которая никому вообще не нужна.
А значит они сами никому не нужны. И в ближайшем будущем будут заменены системами с искусственным интеллектом.
Во времена СССР столько бумаг, как сейчас, не было.
Квитанции на квартплату, например, были в ДВЕ строчки и по 2 публя за всё!
Всё бессмысленное действо кончится, когда кончится нефть в стране. А её осталось менее чем на 20 лет.
кто готов заменить мэра города в ближайшие 2 месяца?-это серьёзное предложение-действительно идёт поиск народного городового.