Легковушка врезалась в трамвай у Нового рынка в Барнауле

Легковая иномарка и трамвай маршрута № 4 стали участниками аварии в районе Нового рынка в Барнауле утром 31 июля. Об этом сообщают очевидцы в паблике Barnaul 22 в социальной сети "ВКонтакте".

ДТП произошло на проспекте Ленина рядом с мостом. По данным сервиса "Яндекс. Пробки", транспортных заторов в районе аварии не наблюдается.

В целом по городу сервис оценивает критичность дорожной ситуации, по данным на 11:24, на 1 балл из 10 возможных (дороги свободны). Это примерно соответствует средним значениям на это же время по субботам.