В Алтайском крае запустили два асфальтобетонных завода

Два новых асфальтобетонных завода запустили в Алтайском крае, сообщает пресс-служба регионального правительства. Произведённый материал планируют использовать при ремонте близлежащих дорог.

Так, новый завод в Камне-на-Оби поможет ускорить ремонтные работы на трассе Павловск – Камень-на-Оби – граница Новосибирской области.

Помимо Каменского района, произведённый асфальт ляжет на территории Крутихинского и Тюменцевского районов.

Производительность завода – 160 тонн в час. Это свыше тысячи тонн за сутки. Этого материала хватит на ремонт 2,5 км дорожного покрытия.

Второй завод расположен в Родинском районе. Его производительность составляет 100 тонн в час.

Материалы с этой установки будут использовать на дороге Волчиха – Родино – Благовещенка – Кулунда. В дальнейшем произведённый асфальтобетон планируют использовать в Волчихинском, Кулундинском, Ключевском и Михайловском районах.

Ранее федеральные дорожники приступили к капитальному ремонту участка с 158-го по 167-й километр (в районе села Буканское) трассы Барнаул – Павловск – граница с Казахстаном. Завершить работы планируют в 2022 году.

По словам главного инженера федеральных дорожников Сергея Рубаненко, в первую очередь восстанавливают наиболее проблемные участки трассы.

Помимо нового покрытия, на девятикилометровом участке планируют выполнить работы по реконструкции для увеличения безопасности. В частности "спрямят" радиус поворота, который сейчас не соответствует нормативам, а на перекрёстке с региональной дорогой организуют круговое движение.