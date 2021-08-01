Ребёнок пострадал в лобовом ДТП с пьяным водителем в Барнауле

Фото: "Инцидент Барнаул"
Авария с участием нетрезвого автолюбителя произошла в Барнауле 1 августа в районе пересечения улиц Петра Сухова и Глушкова. Кадры с места происшествия опубликовали в сообществе "Инцидент Барнаул" в социальной сети "ВКонтакте".
Лоб в лоб столкнулись Toyota Ipsum и Mazda. По словам очевидца, водитель Mazda развил скорость около 100 км/час, зацепил автобус, после чего протаранил другую иномарку.
"В ДТП пострадал ребёнок, у него перелом бедра, – говорится в тексте поста. – Отмечается, что виновник ДТП без прав и нетрезв".
На снимках видно, что на место происшествия прибыли сразу две бригады медиков.
Комментарии
Интересно, если за пьяную езду весть обязательным (то есть никаких исключений быть не может) крупный штраф (в размере 100% твоего месячного дохода) и 30 суток ареста - это помогло бы?