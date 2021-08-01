Ребёнок пострадал в лобовом ДТП с пьяным водителем в Барнауле

Фото: "Инцидент Барнаул"

Авария с участием нетрезвого автолюбителя произошла в Барнауле 1 августа в районе пересечения улиц Петра Сухова и Глушкова. Кадры с места происшествия опубликовали в сообществе "Инцидент Барнаул" в социальной сети "ВКонтакте".

Лоб в лоб столкнулись Toyota Ipsum и Mazda. По словам очевидца, водитель Mazda развил скорость около 100 км/час, зацепил автобус, после чего протаранил другую иномарку.

"В ДТП пострадал ребёнок, у него перелом бедра, – говорится в тексте поста. – Отмечается, что виновник ДТП без прав и нетрезв".

На снимках видно, что на место происшествия прибыли сразу две бригады медиков.