Активисты определили проблемы площади перед ТЦ "Россия" в Барнауле

Отделение "Городские проекты Ильи Варламова и Максима Каца" в Барнауле провело анализ состояния площади, расположенной перед ТЦ "Россия", и сформировало предложения по его улучшению. Соответствующее исследование есть в распоряжении amic.ru.

В ходе исследования активисты установили активности, которыми занимаются люди на этом общественном пространстве, а также выявили их потребности и недостатки самого места. Урбанисты пришли к выводу, что площадь выглядит архаично и требует доработки.

"Площадь выглядит как мощёный пустырь, на котором стихийно проводятся то социальные ярмарки, то редкие события и праздники. Сейчас площадь используется людьми для разных активностей, которые требуют соответствующей инфраструктуры и функционального зонирования", – сказано в исследовании.

Чтобы привести площадь в порядок, активисты предложили сделать следующее:

очистить от мусора и отремонтировать фонтан, а также переоборудовать его в соответствии с современными технологиями;

сделать на площади зону тихого отдыха с большим количеством зелени;

наполнить "вагончики" и киоски функциями и привести их к единому оформлению, обустроить летние кафе;

создать велопарковки, а также парковки и соответствующую среду для электросамокатов;

оборудовать остановку транспорта дополнительными местами для сидения и средствами навигации: информационным табло и крупной картой района со схемой маршрутов.

Соответствующие предложения вместе с обращением команда "Городских проектов" направила на рассмотрение властям Барнаула.