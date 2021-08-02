Активисты определили проблемы площади перед ТЦ "Россия" в Барнауле

Отделение "Городские проекты Ильи Варламова и Максима Каца" в Барнауле провело анализ состояния площади, расположенной перед ТЦ "Россия", и сформировало предложения по его улучшению. Соответствующее исследование есть в распоряжении amic.ru.
В ходе исследования активисты установили активности, которыми занимаются люди на этом общественном пространстве, а также выявили их потребности и недостатки самого места. Урбанисты пришли к выводу, что площадь выглядит архаично и требует доработки.
"Площадь выглядит как мощёный пустырь, на котором стихийно проводятся то социальные ярмарки, то редкие события и праздники. Сейчас площадь используется людьми для разных активностей, которые требуют соответствующей инфраструктуры и функционального зонирования", – сказано в исследовании.
Чтобы привести площадь в порядок, активисты предложили сделать следующее:
- очистить от мусора и отремонтировать фонтан, а также переоборудовать его в соответствии с современными технологиями;
- сделать на площади зону тихого отдыха с большим количеством зелени;
- наполнить "вагончики" и киоски функциями и привести их к единому оформлению, обустроить летние кафе;
- создать велопарковки, а также парковки и соответствующую среду для электросамокатов;
- оборудовать остановку транспорта дополнительными местами для сидения и средствами навигации: информационным табло и крупной картой района со схемой маршрутов.
Соответствующие предложения вместе с обращением команда "Городских проектов" направила на рассмотрение властям Барнаула.
Комментарии
"Варламов,Кац и Ко"...Кац предлагает...
При слове "активист" моя рука тянется к перцовому баллончику.
а за чей счет банкет?
Еще бы от голубей ее (площадь) избавить. Ступить негде.
эксперты близорукие, так и знал, что ничего не скажут про гаражи, которые расположены за торговым центром Россия
Еще бы от голубей ее (площадь) избавить. Ступить негде.
Голуби, тоже самое думают про вас))) И человек больше г-на и вреда приносит природе, чем голуби.
А где радостно повизгивающий и махающий хвостиком аборигей? Ведь это проект его любимого одувана.
Одуван тут при чем? Там только его именем пользуются.
А я не вижу в их инициативе каких-то неразумных пунктов
Как нибудь без московских либерах разберемся. Велопарковки, самокаты, думают что вся Россия как как Москва живет.
И где там разгоняться на великах и электросамокатах, если будет зона отдыха и единая система павильонов? Бредовенькая идея.
И как нам спасать Россию?Слушать Кацов или предпринять иные действия?
сделать на площади зону тихого отдыха с большим количеством зелени;
наполнить "вагончики" и киоски функциями и привести их к единому оформлению, обустроить летние кафе;
А места (площади)там для вашей фантазии хватит?
уютное место=но там что-то не так сейчас...голуби целуются...однако.
2.08.2021 13:43
гiсть
Речь идёт о площади перед Россией, причём тут гаражи за ней?
2.08.2021 13:57
Виктор
А Вы видите хоть один пункт,для установления которого нужно иметь больше трёх классов образоваиня и высокое звание "активиста-урбаниста"? Ничего кроме понтов.
Они всего лишь блогеры,хоть и популярные.А площадку хорошо бы изменить в сторону красоты )