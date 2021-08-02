Костенко провёл последний рабочий день в должности министра образования Алтайского края

2 августа Максим Костенко работает последний день в должности министра образования и науки Алтайского края. Об этом рассказали в региональном правительстве.
На оперативном совещании в правительстве губернатор Виктор Томенко напомнил, что Максим Костенко обратился с заявлением принять его отставку по собственному желанию в связи с переходом на другую работу.
Глава региона отметил, что Костенко и дальше продолжит трудиться в системе образования России.
Напомним, что исполнять обязанности главы регионального Минобрнауки будет замминистра Светлана Говорухина. В рамках оперативного совещания она сделала доклад о работе сферы образования, приёмной и оздоровительной кампаниях и подготовке к учебному году.
Комментарии
Голубки
И без масок
Членов ер вирус не берёт- он от них отскакивает.
В столыпина их, и обратно в Красноярский край.
в крае ни образования, ни науки, зато министр имеется
медальку то, за лояльность к режиму дали
2.08.2021 15:25
- гость -
Просто старое фото.
Жаль. Много хорошего сделал. Главное-это открытость и умение вести с народом диалог.
И зарплату педагогам успел поднять.
2.08.2021 16:25
- гость -
Лижите наждачку,чтобы язык мяконький был,для нового министра. Этого можно уже не хвалить.
2.08.2021 16:29
Гость
Вы же сами хорошо отзывались о министре!
2.08.2021 15:51
- гость -
Ну вы и эксперД!
Фу! Читать комментарии противно! Для местных хомячков день без написания гадости - зря прожитый день. И когда только всё г.... из вас вытечет?
если чего-возвращайтесь,Максим!
через пару месяцев много кадров управленцев нужно будет краю.
НОВОМУ МИНИСТРУ СЛЕДУЕТ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ НА МОЛОДЫХ ПЕДАГОГОВ.
Экономика рынка установила такие показатели успешности в сознании молодых людей: достойная оплата труда, возможность совмещать работу и отдых, перспектива карьерного роста.
Посмотрите,сколько в школах людей пенсионного и предпенсионного возраста! Да и "земские учителя" ,с большой долей вероятности ,через 4 года массово начнут покидать край. И...
если чего-возвращайтесь,Максим!
Если чего - из Москвы попрут в очередной раз за профнепригодность? Так он и здесь-то никому не нужен! РОдная соцзащита его на дух не переносит, университет руками-ногами открещивается, образование поверить не может, что избавилось, наконец. Куда возвращаться-то? Разве что - в Рубцовск. Там скоро предшественник место освободит.