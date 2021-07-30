В алтайском Минобрнауки назвали имя преемницы Максима Костенко

Министр образования и науки Алтайского края Максим Костенко публично объявил об отставке на пресс-конференции 30 июля.

"Это было непростое решение, – подчеркнул Костенко. – Я благодарен всем, кто сотрудничал со мной, в том числе родителям школьников, за желание сделать систему образования края ещё качественнее".

Исполнять обязанности главы регионального Минобрнауки будет замминистра Светлана Говорухина.

Ранее в интервью Костенко подтвердил планы покинуть должность и рассказал, что собирается переехать в Москву, где продолжит работать в сфере образования, но уже в федеральном ведомстве.