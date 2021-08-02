31 июля Барнаул посетил известный писатель-фантаст, член Центрального совета партии "Новые люди" Роман Злотников. Он рассказал о своём пути в политику, как повлияла на его творчество переписка с братьями Стругацкими и какой он видит Россию будущего.

Роман Злотников родился в 1963 году в Сарове. В 1984-м окончил Саратовское высшее военное командное училище войск МВД СССР, служил в войсках МВД. В 1992-м в связи с сокращением штата перевёлся в Обнинский филиал ВИПК работников МВД РФ, где преподавал стрельбу и психологию. Имеет звание полковника милиции. С 1998 года пишет фантастические книги, дебютировав с произведением "Шпаги над звёздами". С 2020 года член Центрального совета партии "Новые люди".

Партия конкретных дел

В партию "Новые люди" Злотников пришёл благодаря знакомству с её лидером, основателем компании Faberlic Алексеем Нечаевым. Последнего он характеризует как неравнодушного человека, который уже успел проявить себя в нескольких сферах – экологической, образовательной, предпринимательской.

Злотников подчёркивает, что "Новые люди" – это сейчас партия конкретных дел.

"Новые люди" только задают правильный вектор и направление, дальше инициативу подхватывают сами жители и она идёт, как правило, гораздо дальше, чем мы планировали", – рассуждает Злотников. Одним из позитивных последствий такой деятельности он называет искреннее желание молодёжи идти и помогать. Особенно ярко это проявляется в деятельности штабов партии по всей стране. Это люди, которых не требуется дополнительно ни о чём просить, они просто берут и делают.

"У нас нет цели что-то сломать и возвести на обломках. Мы вообще против таких методов", – подчёркивает Роман Злотников. – Мы выступаем за точечные преобразования, там, где это требуется и необходимо".

Книжный идеал

Больше года писатель-фантаст является членом Центрального совета партии "Новые люди", но началось всё задолго до этого. Ещё в 2000-х годах основатель "Новых людей" Алексей Нечаев вдохновился произведениями Злотникова и решил, что хочет создать лучшую версию своей страны. Для достижения цели нужна команда единомышленников, которые смогут достичь поставленных целей. Так и появилась впоследствии партия "Новые люди".

По словам писателя, когда Нечаев поделился впечатлениями после прочтения романа "Империя", он сказал, что хочет жить в той стране, которую фантаст описал в книге. Злотников почувствовал большую ответственность и принял решение стать частью этой амбициозной команды. Между тем сам Злотников во власть не рвётся, на выборы 2021 года он не пойдёт. По его словам, это осознанный шаг. Быть статистом в политике он не хочет, а заниматься профессионально у него не будет времени – так как тогда придётся забыть о своей основной работе писателя.

Тем не менее Злотников тот человек, к чьёму слову в партии прислушиваются. До приезда в Барнаул Роман Злотников уже посетил Новосибирск и Томск, а в целом за текущий год успел побывать на Дальнем Востоке, Урале, Калининграде и Крыму. Всюду он ищет идеи для своих новых книг. Одна из ближайших целей – роман, посвящённый "Новым людям".

Уехать – значит предать

По словам Злотникова, недавние поездки по стране дали ему понять, что гигантский разрыв, существовавший между столицей и провинцией ещё 10-15 лет назад, начинает заметно сокращаться. Барнаул писателю понравился. Спокойный, уютный город с большим количеством церквей – так охарактеризовал краевой центр фантаст.

"Очень много изменений на местах, в том числе и в маленьких городах. То есть страна меняется. И это здорово. И надо не только поддерживать, но увеличивать этот темп. Потому что мы должны гордиться нашей страной. Причём не только прошлым, но и сегодняшним днём", – подчеркнул Роман Злотников.

Он признался, что в 1990-е годы у него были мысли уехать из России. Однако у Злотникова тогда тяжело заболел дед. "И у меня возникло понимание, что поколение, которое прошло войну, подняло страну из руин и вышло в космос, уходит. И теперь ответственность за эту землю лежит на нас. И уехать – это значит предать. Выяснилось, что людей, которые хотят перемен, много. И когда такие люди объединяются вместе, что-то начинает меняться", – отметил Злотников.

Именно тогда из-под его пера вышла серия романов "Империя", написанных в жанре социально-политической и альтернативной фантастики. В них автор пытается рассуждать о возрождении страны.

В Барнауле, как и в других городах России, писатель ищет образы для своей новой книги, а также знакомится с проблемами разных регионов. "Я езжу по стране и вижу, что одной из главных проблем остаётся то, что на любую инициативу власть реагирует одинаково – очередными запретами. Нужно дать людям самим выбирать не только депутатов, но и мэров, участковых, судей. Да, от вертикали никуда не уйти, но каждый руководитель должен понимать, что он ответственен перед людьми", – подчёркивает Роман Злотников.