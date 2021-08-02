Видео: похищенная под Бийском девочка отблагодарила всех за поисковую операцию

В Сети появилось видео, на котором 12-летняя девочка благодарит людей, которые занимались её поисками. 31 июля 40-летний мужчина похитил ребёнка и два дня удерживал в подвале.

"Я бы хотела сказать огромнейшее спасибо всем волонтёрам, добровольцам, знакомым и незнакомым людям, которые приехали сюда и помогали меня искать. Для меня это очень много значит. Я всем вам очень благодарна за ваш труд, за ваши поиски, я знаю, вас было очень много", – сказала она.

Напомним, о местонахождении школьницы ничего не было известно с 31 июля. В тот день она выехала на велосипеде по лесной дороге из села Малоенисейское в посёлок Семеновод, но до пункта назначения не добралась.

В её поисках участвовали свыше сотни сотрудников силовых структур и примерно столько же добровольцев. 1 августа они нашли велосипед и вещи пропавшей, которые были на берегу реки Бии в полутора километрах от двухколёсного транспортного средства.

Утром 2 августа на странице поискового отряда "Лиза Алерт" появилось сообщение, что школьницу нашли живой. Однако никакие подробности обнаружения не уточнялись.

Позднее полиция начала распространять ориентировку на возможного похитителя.

По подозрению в совершении тяжкого преступления (похищение несовершеннолетнего) разыскивается Лавкин Олег Викторович 10.06.1981 г.р.", – говорится ориентировке.

На вид ему 35-45 лет, рост 170-175 см, худощавого телосложения, волосы тёмно-русые, короткие. Одет в зелёный камуфляжный костюм, куртку с капюшоном и антимоскитной сеткой. При себе имеется рюкзак цвета хаки, неустановленная обувь синего цвета. Носит очки. По данным полиции, передвигается лесами от села Малоенисейское Бийского района, возможно, в сторону Республики Алтай.

После Следственный комитет возбудил уголовное дело. Установлено, что её в подвале удерживал 40-летний местный житель.