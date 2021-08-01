Вещи пропавшей 12-летней девочки нашли под Бийском

Поиски пропавшей девочки / Фото: vk.com/la_altay

В Бийском районе продолжаются поиски 12-летней сельчанки, которая 31 июля на велосипеде выехала по лесной дороге из села Малоенисейское в посёлок Семеноводск, но до пункта назначения так и не добралась.

В поисках участвуют свыше сотни сотрудников силовых структур и примерно столько же добровольцев.

"Работа ведётся круглосуточно. На данный момент дополнительные силы не нужны, – говорится в сообщении регионального отделения отряда "Лиза Алерт" на странице в социальной сети. – Поиск продолжается, на 1 августа 2021 года девочка не найдена".

По информации "Бийского рабочего", обнаружены велосипед и вещи пропавшей, которые находились на берегу реки Бии в полутора километрах от двухколёсного транспортного средства.