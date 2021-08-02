СК возбудил уголовное дело из-за похищения 12-летней девочки в Алтайском крае

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту безвестного исчезновения 12-летней девочки в Бийске. Установлено, что её в подвале удерживал 40-летний местный житель.

По данным следствия, днём 31 июля ребёнок уехал на велосипеде из дома, в котором семья проживает летом, и не вернулась. На берегу Бии обнаружили личные вещи девочки и мобильный телефон.

Следователи, криминалисты, оперативники полиции, неравнодушные люди и волонтёры моментально организовали поиски пропавшей. С помощью высокотехнологичной криминалистической техники было осмотрено жильё, береговая линия, водная акватория и возможные места пребывания разыскиваемой.

Ночью 2 августа девочка самостоятельно пришла домой. Она рассказала, что её в подвале удерживал местный житель.

Сейчас следователи проводят комплекс следственных действий, направленных на дальнейший сбор и закрепление доказательственной базы. Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю, расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, о местонахождении школьницы ничего не было известно с 31 июля. В тот день она выехала на велосипеде по лесной дороге из села Малоенисейское в посёлок Семеновод, но до пункта назначения не добралась.

В её поисках участвовали свыше сотни сотрудников силовых структур и примерно столько же добровольцев. 1 августа они нашли велосипед и вещи пропавшей, которые были на берегу реки Бии в полутора километрах от двухколёсного транспортного средства.

Утром 2 августа на странице поискового отряда "Лиза Алерт" появилось сообщение, что школьницу нашли живой. Однако никакие подробности обнаружения не уточнялись.

Позднее полиция начала распространять ориентировку на возможного похитителя.

По подозрению в совершении тяжкого преступления (похищение несовершеннолетнего) разыскивается Лавкин Олег Викторович 10.06.1981 г.р.", – говорится ориентировке.

На вид ему 35-45 лет, рост 170-175 см, худощавого телосложения, волосы тёмно-русые, короткие. Одет в зелёный камуфляжный костюм, куртку с капюшоном и антимоскитной сеткой. При себе имеется рюкзак цвета хаки, неустановленная обувь синего цвета. Носит очки. По данным полиции, передвигается лесами от села Малоенисейское Бийского района, возможно, в сторону Республики Алтай.