СК возбудил уголовное дело из-за похищения 12-летней девочки в Алтайском крае

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту безвестного исчезновения 12-летней девочки в Бийске. Установлено, что её в подвале удерживал 40-летний местный житель.
По данным следствия, днём 31 июля ребёнок уехал на велосипеде из дома, в котором семья проживает летом, и не вернулась. На берегу Бии обнаружили личные вещи девочки и мобильный телефон.
Следователи, криминалисты, оперативники полиции, неравнодушные люди и волонтёры моментально организовали поиски пропавшей. С помощью высокотехнологичной криминалистической техники было осмотрено жильё, береговая линия, водная акватория и возможные места пребывания разыскиваемой.
Ночью 2 августа девочка самостоятельно пришла домой. Она рассказала, что её в подвале удерживал местный житель.
Сейчас следователи проводят комплекс следственных действий, направленных на дальнейший сбор и закрепление доказательственной базы. Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю, расследование уголовного дела продолжается.
Напомним, о местонахождении школьницы ничего не было известно с 31 июля. В тот день она выехала на велосипеде по лесной дороге из села Малоенисейское в посёлок Семеновод, но до пункта назначения не добралась.
В её поисках участвовали свыше сотни сотрудников силовых структур и примерно столько же добровольцев. 1 августа они нашли велосипед и вещи пропавшей, которые были на берегу реки Бии в полутора километрах от двухколёсного транспортного средства.
Утром 2 августа на странице поискового отряда "Лиза Алерт" появилось сообщение, что школьницу нашли живой. Однако никакие подробности обнаружения не уточнялись.
Позднее полиция начала распространять ориентировку на возможного похитителя.
По подозрению в совершении тяжкого преступления (похищение несовершеннолетнего) разыскивается Лавкин Олег Викторович 10.06.1981 г.р.", – говорится ориентировке.
На вид ему 35-45 лет, рост 170-175 см, худощавого телосложения, волосы тёмно-русые, короткие. Одет в зелёный камуфляжный костюм, куртку с капюшоном и антимоскитной сеткой. При себе имеется рюкзак цвета хаки, неустановленная обувь синего цвета. Носит очки. По данным полиции, передвигается лесами от села Малоенисейское Бийского района, возможно, в сторону Республики Алтай.
Комментарии
На что он рассчитывает, зная, что при первом же появлении в любом населённом пункте его опознают? Хочет уйти по горам в Беловодье?
У меня две взрослых дочери... Я просто НЕ ПРЕДСТАВЛЯЮ себе, как бы кто-то из них в 12 лет самостоятельно взял велосипед или что-то другое и уехал в лес или даже просто по городу кататься!!!!!!!!!!!!!!!!! Только во дворе, чтоб я видела, всегда...
2.08.2021 16:48
Виктор
Завтра пройдёт мимо Вас и Вы не обратите внимания. По ориентировкам задерживают одного из тысячи.
Бапппка
Ты не баппка, ты кряхтелка, сопелка, перделка
Мы с пацанами в этом возрасте рассекали на великах, где только можно. И ничего - никто на нас не покушался.
Более мудрые прикидываются хорошими и усыновляют детей из детдомов
Может, никто ее не держал. придумала историю про похищение, чтоб не ругались, когда поняла серьезность своей пропажи. Такая версия тоже не должна исключаться
2.08.2021 16:49
Бапппка
У меня две взрослых дочери... Я просто НЕ ПРЕДСТАВЛЯЮ себе, как бы кто-то из них в 12 лет самостоятельно взял велосипед
Расскажи про свои 12 лет. Ходила только с мамой за ручку?
На вид ему 35-45 лет, рост 170-175
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на фото почему-то 190см. Еще подумал, что очень приметный маньяк! Ан, нет. 170 - середнячок! Какой дурак фотку у ростомера делает, ошибаясь на 0,2м?!
2.08.2021 17:02
- гость -
Ну в сёлах-то по-другому "Ой, а что-то я вас в нашем магазине в первый раз вижу. Вы откуда будете?"
2.08.2021 17:05
- гость -
Но ведь дядька, которого ищут, действительно исчез
2.08.2021 17:05
- гость -
а чего ж тогда деру дал товарищ? Раз разыскивают.. 12 лет - это не 14-16. Когда уходят уже к дяденьке конкретно. Всяких упырей полно. Рядом живут, порядочными слывут, а по факту ..(((