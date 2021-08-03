"Красотище!": известная ведущая Первого канала восхитилась природой Алтая

Известная телеведущая, бывшая жена футболиста Андрея Аршавина, Юлия Барановская, отдыхает со своими детьми в Республике Алтай. Девушка выкладывает фото из отпуска на своей странице в Instagram, где восхищается природой региона.
"Красотище! Любимый Горный Алтай. Мы скучали, в этот раз программа у нас очень насыщенная", – написала Барановская.
Отдыхать на Алтай ведущая программы "Мужское / Женское" приехала с двумя детьми: Артёмом и Арсением. Туристы побывали на Емурлинском водопаде, выставив оттуда несколько фото.
Напомним, Юлия Барановская и Андрей Аршавин разошлись в 2013 году. Причём телеведущая открыто заявляла, что спортсмен с детьми не общается и вообще о них забыл. Осенью 2014 года Юлия стала соведущей Александра Гордона в ток-шоу "Мужское / Женское" на Первом канале. Кроме того, она занята в проекте Первого канала "Модный приговор".
Комментарии
"Красотище!...." Кровь из глаз!
кроме скандалов с Аршавиным, чем "известная"?
3.08.2021 11:43
гость
кроме скандалов с Аршавиным, чем "известная"?
женщина растит детей, а вот аршавин ваш что сделал полезного то?
мяч по полю гонял исключительно в комерческих интересах.
"Что такое Подарок судьбы?
Это когда ты такая стоишь в Питере на Невском проспекте, нет денег и негде жить, а тут такой чувак незнакомый подходит - "Привет, я Андрей... Давай знакомиться?" А потом оказывается, что этот Андрей крутейший футболист "Зенита" Аршавин, рожаешь от него детей, получаешь миллионные алименты, становишься звездой телеканала у Гордона и учишь жизни лохов за гонорары.
Что такое Удар судьбы?
Это когда ты Андрей Аршавин, идешь в Питере по Невскому проспекту..."
А зачем людям информация, как и где отдыхает какая-то малоизвестная женщина с детьми?
В Горном сейчас только москвичи и отдыхают,нам со своими з/пл об этом только мечтать.
Ну, если "красотищЕ", тогда что говорить про грамотность ведущей... Ну пусть отдыхает хорошо!)))