"Красотище!": известная ведущая Первого канала восхитилась природой Алтая

Известная телеведущая, бывшая жена футболиста Андрея Аршавина, Юлия Барановская, отдыхает со своими детьми в Республике Алтай. Девушка выкладывает фото из отпуска на своей странице в Instagram, где восхищается природой региона.

"Красотище! Любимый Горный Алтай. Мы скучали, в этот раз программа у нас очень насыщенная", – написала Барановская.

Отдыхать на Алтай ведущая программы "Мужское / Женское" приехала с двумя детьми: Артёмом и Арсением. Туристы побывали на Емурлинском водопаде, выставив оттуда несколько фото.

Напомним, Юлия Барановская и Андрей Аршавин разошлись в 2013 году. Причём телеведущая открыто заявляла, что спортсмен с детьми не общается и вообще о них забыл. Осенью 2014 года Юлия стала соведущей Александра Гордона в ток-шоу "Мужское / Женское" на Первом канале. Кроме того, она занята в проекте Первого канала "Модный приговор".