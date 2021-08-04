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На Алтае нашли тело утонувшего инструктора по рафтингу

, ИА "Амител"
Мужчину обнаружили туристы
Фото: Barnaul22

Фото: Barnaul22

Тело утонувшего инструктора по рафтингу нашли на берегу Катуни в Республике Алтай. Об этом сообщили подписчики сообщества Barnaul22.

20 июля во время сплава рафт с туристами и инструктором Марселем перевернулся на пороге Тельдекпень-2. Те, кому удалось спастись, видели жилет мужчины, но самого его найти не смогли.

Тело молодого человека обнаружили отдыхающие. 

Мать погибшего мужчины писала о том, что компания, которая организовывала сплавы, попыталась скрыть происшествие, чтобы не испортить репутацию. Женщина забрала тело сына, чтобы похоронить его на родине.

Друзья инструктора отметили, что виновных в случившемся никто не ищет.

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

4.08.2021 11:44
- гость -

Друзья инструктора отметили, что виновных в случившемся никто не ищет
виновный инструктор. его нашли
соболезнования

4.08.2021 11:52
- гость -

Сплавщики сами лезут на сложные пороги, чтобы словить экстрим. Не раз такое видел.

4.08.2021 12:12
Виктор

Что конкретно значит "попыталась скрыть происшествие"? Как они объясняли его исчезновение?

4.08.2021 12:17
- гость -

Все эти услуги не сертифицированы, никто ни за что не отвечает.

4.08.2021 13:27
ПЕТР

Жаль молодого парня... Сочувствие родным.
виновных в случившемся никто не ищет.

"виновных в случившемся никто не ищет" Он что турист или сам инструктор? Кто виновен интересно по их нему? Наверное оператор, что продавала билеты?!

4.08.2021 14:04
точный

жаль парня

4.08.2021 15:30
- гость -

Беспечность, не застегнул жилет как следует, он слетел с него, результат налицо.

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