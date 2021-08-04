На Алтае нашли тело утонувшего инструктора по рафтингу

Тело утонувшего инструктора по рафтингу нашли на берегу Катуни в Республике Алтай. Об этом сообщили подписчики сообщества Barnaul22.
20 июля во время сплава рафт с туристами и инструктором Марселем перевернулся на пороге Тельдекпень-2. Те, кому удалось спастись, видели жилет мужчины, но самого его найти не смогли.
Тело молодого человека обнаружили отдыхающие.
Мать погибшего мужчины писала о том, что компания, которая организовывала сплавы, попыталась скрыть происшествие, чтобы не испортить репутацию. Женщина забрала тело сына, чтобы похоронить его на родине.
Друзья инструктора отметили, что виновных в случившемся никто не ищет.
Комментарии
Друзья инструктора отметили, что виновных в случившемся никто не ищет
виновный инструктор. его нашли
соболезнования
Сплавщики сами лезут на сложные пороги, чтобы словить экстрим. Не раз такое видел.
Что конкретно значит "попыталась скрыть происшествие"? Как они объясняли его исчезновение?
Все эти услуги не сертифицированы, никто ни за что не отвечает.
Жаль молодого парня... Сочувствие родным.
виновных в случившемся никто не ищет.
"виновных в случившемся никто не ищет" Он что турист или сам инструктор? Кто виновен интересно по их нему? Наверное оператор, что продавала билеты?!
жаль парня
Беспечность, не застегнул жилет как следует, он слетел с него, результат налицо.