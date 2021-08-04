На Алтае нашли тело утонувшего инструктора по рафтингу

Тело утонувшего инструктора по рафтингу нашли на берегу Катуни в Республике Алтай. Об этом сообщили подписчики сообщества Barnaul22.

20 июля во время сплава рафт с туристами и инструктором Марселем перевернулся на пороге Тельдекпень-2. Те, кому удалось спастись, видели жилет мужчины, но самого его найти не смогли.

Тело молодого человека обнаружили отдыхающие.

Мать погибшего мужчины писала о том, что компания, которая организовывала сплавы, попыталась скрыть происшествие, чтобы не испортить репутацию. Женщина забрала тело сына, чтобы похоронить его на родине.

Друзья инструктора отметили, что виновных в случившемся никто не ищет.