Депутат заявил, что красноярские врачи вскрывают черепа пациентов обычной дрелью

Минздрав Красноярского края поручил местной больнице провести проверку после заявления врача-депутата Игоря Гринева о том, что медики в учреждении используют обычную дрель, для того чтобы вскрывать черепа пациентов. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

По словам Гринева, доктора вынуждены самостоятельно покупать дрели в строительном магазине.

"Есть специальный пневмотрепан [для пробуравливания костной ткани], который больница почему-то не считает нужным купить. У неё нет денег на это", – заявил депутат.

Представители медицинского учреждения слова депутата опровергли и заявили, что в больнице есть всё необходимое оборудование.