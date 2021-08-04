Депутат заявил, что красноярские врачи вскрывают черепа пациентов обычной дрелью

Минздрав Красноярского края поручил местной больнице провести проверку после заявления врача-депутата Игоря Гринева о том, что медики в учреждении используют обычную дрель, для того чтобы вскрывать черепа пациентов. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.
По словам Гринева, доктора вынуждены самостоятельно покупать дрели в строительном магазине.
"Есть специальный пневмотрепан [для пробуравливания костной ткани], который больница почему-то не считает нужным купить. У неё нет денег на это", – заявил депутат.
Представители медицинского учреждения слова депутата опровергли и заявили, что в больнице есть всё необходимое оборудование.
Комментарии
Сверлят на трупах или живых людях для установки чипов? Думаю, что если это трупы, то им все равно какой дрелью их сверили. Если живой человек, то пусть приходит со своей дрелью и своим чипом.
По всей стране травматологи и нейрохирурги обычными шуруповертами работают. Вот новости-то