Среди клиентов ВТБ вырос спрос на семейную ипотеку

Клиенты ВТБ в Алтайском крае и Республике Алтай за 2021 год уже оформили более четырёх тысяч ипотечных кредитов на 7,6 миллиарда рублей. Это на 18% выше результата аналогичного периода прошлого года. В целом по стране выдачи банка составили 193 тысячи жилищных кредитов более чем на 601 миллиард рублей.

Регионами-лидерами по объёму выданных кредитов ВТБ за семь месяцев стали Москва и Московская область (220 миллиардов рублей), Санкт-Петербург и область (51 миллиард), Новосибирская область (23 миллиарда), Республика Татарстан (19 миллиардов) и Свердловская область (16 миллиардов рублей).

В июле ипотечные заёмщики ВТБ оформили свыше 26 тысяч кредитов более чем на 85 миллиардов рублей, показав прирост в пределах 10% к июлю 2020 г. Жителям регионов Алтая банк предоставил более миллиарда рублей, что на 17% выше результата июля прошлого года.

Спрос клиентов смещается в сторону семейной ипотеки, условия которой были расширены на семьи с одним ребёнком. Сейчас программа компенсирует порядка 15% заявок от обновлённой господдержки. С начала года клиенты ВТБ оформили по ней почти семь тысяч кредитов на 24 миллиарда рублей.

ВТБ также занимает лидирующие позиции на рынке рефинансирования ипотеки в России. За семь месяцев более 61 тысяч клиентов других банков перевели свои кредиты в ВТБ на сумму свыше 137 миллиардов рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель вырос на 6%. На рефинансирование приходится почти каждая четвёртая ипотечная сделка.

По оценке аналитиков ВТБ всего с начала года российские банки выдали более 3 триллионов рублей ипотеки.

"Обновление программ господдержки в июле значительно повлияло на ипотечный рынок. При этом относительно прошлого года мы наблюдаем положительную динамику. В июле, по нашей оценке, рынок показал около 420 млрд рублей ипотечных продаж, а с начала года выдачи превысили рекордные для этого периода 3 трлн рублей", – комментирует вице-президент ВТБ, заместитель руководителя департамента розничного бизнеса Евгений Дячкин.

По словам эксперта ВТБ, сейчас рынок адаптируется к новым условиям и сокращённой госпрограмме. Дополнительное влияние на него оказывает сезонный фактор и период летних отпусков. Однако в целом по итогам года объём продаж может установить исторический рекорд и достичь пяти триллионов рублей.